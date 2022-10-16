Розповіді

Вижити під окупацією: розповідь колишнього працівника ЗАЕС про російські “порядки” в Енергодарі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Жовтня 2022, 08:00
Максим Щербина, колишній працівник ЗАЕС

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