Скорочення українського персоналу загрожує ядерній безпеці! МАГАТЕ про ситуацію на ЗАЕС

Російська Федерація систематично вдається до погроз та шантажу, залякуючи світ ядерним вибухом. Окупанти на початку повномасштабного вторгнення захопили Запорізьку атомну електростанцію, тривалий час не випускали звідти працівників, які працювали у прямому сенсі під дулами автоматів.
Водночас ситуація навколо ЗАЕС не розвʼязується, щодня досягає критичного рівня небезпеки. З огляду на це вчора, 6 лютого 2024 року, до Києва прибув генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Гроссі заявив про скорочення кваліфікованого українського персоналу на станції удвічі. Чим це небезпечно — розповідаємо далі.
Під час спільної пресконференції із міністром енергетики України Германом Галущенком, Рафаель Гроссі повідомив про значне скорочення кількості українського персоналу на території ЗАЕС.
Цю проблему генеральний директор МАГАТЕ хоче обговорити з керівництвом станції.
— Питання наявності достатньої кількості українського персоналу на майданчику ми підіймаємо уже давно. Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції — це понад десять тисяч — зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, на половину, — сказав Рафаель Гроссі.
Мова йде про висококваліфікований ліцензований персонал. Їх не можна просто забрати.
Мова йде про висококваліфікований ліцензований персонал. Їх не можна просто забрати.
До того ж, за словами Гроссі, росіяни не можуть замінити кваліфікованих працівників-українців на своїх, адже ті, ким вони заміняють, не мають ліцензії.
Це загрожує ядерній безпеці.
Це загрожує ядерній безпеці.
До роботи на станції окупанти допускають тих працівників, які отримали російське громадянство та підписали контракти з російською компанією.
Раніше ми розповідали історію колишнього працівника ЗАЕС, який пережив окупацію та дивом вирвався з неї.
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