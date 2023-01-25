Война в Украине

Байден подтвердил! США передают танки M1 Abrams Украина — характеристики и особенности

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 января 2023, 19:20
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