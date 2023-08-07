Достанут врага даже на юге Крыма! Что известно о ракетах Taurus и почему они важны для Украины

Поддержка западных партнеров чрезвычайно важна для Украины для продолжения борьбы за свои территории и людей. Так что украинские дипломаты и союзники продолжают совместную работу, результаты которой мы снова можем скоро наблюдать.

В частности, речь идет о предоставлении Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. О готовности к такому ходу уже высказался представитель фракции СДПГ в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид в интервью немецкому изданию Tagesspiegel. Однако добавил, что это возможно при условии, что передача будет происходить вместе с США.

Я не исключаю возможности, что в союзе с американцами мы будем также поставлять дополнительные системы, такие как Taurus.

О готовности немецких коллег к важному решению заявляет заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

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Чиновник отмечает, что по его данным, ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые способны бить на 500 километров и накрывать все оккупированные территории, в том числе и южный берег Крыма.

Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения.

Технические характеристики ракеты Taurus

Taurus — это немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса воздух-поверхность большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Стоимость одной ракеты Taurus составляет €950 000.

Боевые характеристики ракеты Taurus:

Максимальная дальность: более 500 км.

Траектория полета: низковысотный полет на 30 м, с огибанием рельефа.

Скорость полета: 0,6 — 0,95 М.

Длина: 5100 мм.

Ширина: 1080 мм.

Высота: 805 мм.

Размах крыла: 2064 мм.

Масса (заправленная/пустая): 1360/1080 кг.

Масса боевой части: 481 кг.

Масса взрывчатого вещества: 45 кг (кумулятивный) + 56 кг (фугасный заряд).

Кроме ракет, зарубежные партнеры предоставляют Украине и зенитно-ракетные комплексы. Читай, что известно о ЗРК Patriot, что тоже стоят на защите нашего государства благодаря нашим союзникам.

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