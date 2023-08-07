Дістануть ворога навіть на півдні Криму! Що відомо про ракети Taurus та чому вони важливі для України

Підтримка західних партнерів надзвичайно важлива для України задля продовження ведення боротьби за свої території та людей. Тож українські дипломати та союзники продовжують спільну роботу, результати якої ми знову можемо скоро спостерігати.

Зокрема йдеться про надання Україні Німеччиною далекобійних крилатих ракет Taurus. Про готовність до такого кроку вже висловився речник фракції СДПН у Бундестазі з питань зовнішньої політики Нільс Шмід в інтерв’ю німецькому виданню Tagesspiegel. Однак додав, що це можливо за умови, якщо передача відбуватиметься разом зі США.

Я не виключаю можливості, що у союзі з американцями ми також постачатимемо додаткові системи, як-от Taurus.

Про готовність німецьких колег до важливого рішення заявляє заступник Голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

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Посадовець зазначає, що за його даними, ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні бити на 500 кілометрів та накривати всі окуповані території, зокрема і південний берег Криму.

Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення.

Технічні характеристики ракети Taurus

Taurus — це німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу повітря-поверхня великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей, без заходу літака-носія в зону ППО противника. Вартість однієї ракети Taurus становить €950 000.

Бойові характеристики ракети Taurus:

Максимальна дальність: понад 500 км.

Траєкторія польоту: низьковисотний політ на 30 м, з обгинанням рельєфу.

Швидкість польоту: 0,6 — 0,95 М.

Довжина: 5100 мм.

Ширина: 1080 мм.

Висота: 805 мм.

Розмах крила: 2064 мм.

Маса (заправлена/порожня): 1360/1080 кг.

Маса бойової частини: 481 кг.

Маса вибухової речовини: 45 кг (кумулятивний)+ 56 кг (фугасний заряд).

Окрім ракет, закордонні партнери надають Україні й зенітно-ракетні комплекси. Читай, що відомо про ЗРК Patriot, які також стоять на захисті нашої держави завдяки нашим союзникам.

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