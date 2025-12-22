Су-27 и Су-30 уничтожены: ГУР провело спецоперацию по поражению истребителей

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что в ночь с 20 на 21 декабря на территории российского военного аэродрома под Липецком были поражены два истребителя — Су-27 и Су-30. Подробности спецоперации читай в материале.

Су-27 и Су-30 были поражены: что известно

В результате этой спецоперации, непосредственно реализуемой представителем движения сопротивления российскому режиму, оба борта РФ были выведены из строя. Примерная стоимость военных самолетов может составлять до 100 миллионов долларов.

Как отмечается в сообщении, эта операция планировалась две недели, а изученные маршруты патрулирования и график смены часовых позволили проникнуть на аэродром и остаться незамеченными, поразить истребители прямо в защитном ангаре, и без лишних проблем покинуть место базирования самолетов.

