Су-27 и Су-30 уничтожены: ГУР провело спецоперацию по поражению истребителей

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что в ночь с 20 на 21 декабря на территории российского военного аэродрома под Липецком были поражены два истребителя — Су-27 и Су-30. Подробности спецоперации читай в материале.
Су-27 и Су-30 были поражены: что известно
В результате этой спецоперации, непосредственно реализуемой представителем движения сопротивления российскому режиму, оба борта РФ были выведены из строя. Примерная стоимость военных самолетов может составлять до 100 миллионов долларов.
Как отмечается в сообщении, эта операция планировалась две недели, а изученные маршруты патрулирования и график смены часовых позволили проникнуть на аэродром и остаться незамеченными, поразить истребители прямо в защитном ангаре, и без лишних проблем покинуть место базирования самолетов.
Раньше мы писали об уничтожении самолета А-60 в РФ — читай в материале его характеристики.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!