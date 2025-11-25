А-60: характеристики самолета, который, предположительно, уничтожили ВСУ в РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по авиазаводу ТАНТК им. Г.М. Бериева в российском Таганроге в ночь на 25 ноября, в результате чего вероятно был поражен уникальный экспериментальный самолет А-60 — летающая лаборатория для испытания лазерного оружия.

Предприятие также занимается ремонтом и модернизацией самолетов ДРЛВ А-50 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Подробности поражения самолета и характеристики А-60 читай в материале.

А-60: детали от Генштаба

По данным Генерального штаба ВСУ, атака была осуществлена ​​с помощью дронов и ракет, включая Нептун и Барс. Удар по Таганрогу стал частью серии сделок против стратегической инфраструктуры РФ, где также были поражены нефтебазы и ЗРК С-400.

Российская сторона сочла атаку, но детали потерь не разглашает. Местные источники сообщают о взрывах на территории завода, где базировался один из двух существующих прототипов А-60 — 1А2.

А-60: характеристики самолета и его назначение

Самолет А-60, разработанный на базе транспортного Ил-76МД, является советско-российской летающей лабораторией для тестирования лазерных систем. Первый полет состоялся в 1981 году в рамках программы Сокол-Эшелон.

Машина оснащена мощным лазером (CO2-лазером мощностью до 1 МВт), расположенным в носовой части с выдвижным обтекателем для излучения. Длина самолета — около 46,6 м, размах крыльев — 50,5 м, максимальная скорость — 900 км/ч, дальность полета — до 7 500 км. Экипаж состоит из 6–8 человек, включая операторов лазерной системы.

А-60 предназначена для изучения распространения лазерного излучения в атмосфере, разработки воздушного лазерного оружия для поражения спутников, баллистических ракет и оптических сенсоров. Разработка велась для противодействия спутниковой разведке.

Фото: Wikipedia.

Раньше мы писали характеристики СУ-30 — читай в материале, какое оружие может запускать этот самолет и какова его стоимость.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!