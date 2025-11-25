Для тебе Новини

А-60: характеристики літака, який, ймовірно, знищили ЗСУ в РФ

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 25 Листопада 2025, 11:36 2 хв.
а60

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь