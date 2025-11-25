А-60: характеристики літака, який, ймовірно, знищили ЗСУ в РФ

Сили оборони України завдали удару по авіазаводу ТАНТК ім. Г.М. Берієва в російському Таганрозі в ніч на 25 листопада, внаслідок чого ймовірно був уражений унікальний експериментальний літак А-60 — літаюча лабораторія для випробування лазерної зброї.

Підприємство також займається ремонтом і модернізацією літаків ДРЛВ А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Деталі ураження літака та характеристики А-60 читай у матеріалі.

А-60: деталі від Генштабу

За даними Генерального штабу ЗСУ, атака була здійснена за допомогою дронів та ракет, включаючи Нептун і Барс. Удар по Таганрогу став частиною серії операцій проти стратегічної інфраструктури РФ, де також були уражені нафтобази та ЗРК С-400.

Російська сторона визнала атаку, але деталі втрат не розголошує. Місцеві джерела повідомляють про вибухи на території заводу, де базувався один з двох існуючих прототипів А-60 — 1А2.

А-60: характеристики літака та його призначення

Літак А-60, розроблений на базі транспортного Іл-76МД, є радянсько-російською літаючою лабораторією для тестування лазерних систем. Перший політ відбувся у 1981 році в рамках програми Сокіл-Ешелон.

Машина оснащена потужним лазером (CO2-лазером потужністю до 1 МВт), розміщеним у носовій частині з висувним обтічником для випромінювання. Довжина літака — близько 46,6 м, розмах крил — 50,5 м, максимальна швидкість — 900 км/год, дальність польоту — до 7 500 км. Екіпаж складається з 6–8 осіб, включаючи операторів лазерної системи.

А-60 призначений для вивчення поширення лазерного випромінювання в атмосфері, розробки повітряної лазерної зброї для ураження супутників, балістичних ракет та оптичних сенсорів. Розробка велася для протидії супутниковому розвідуванню.

Фото: Wikipedia.

