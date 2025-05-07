Винищувач Су-30: характеристики, ціна та яку зброю здатен запускати

2 травня українські розвідники провели унікальну операцію зі знищення двох російських літаків Су-30. Це перший в історії випадок збиття літаків морськими дронами.

Ці винищувачі активно залучають для війни в Україні, тож розповімо детальніше про літак Су-30, його характеристики, озброєння та ціну.

Літак Су-30: технічні характеристики та проектування

Винищувачі Су-30 стали однією з останніх розробок радянських інженерів. Роботу над створенням розпочали на базі літака Су-27УБ, а вперше він здійнявся у небо 31 грудня 1989 року.

Літак отримав нові характеристики та покращення у порівнянні з Су-27Б, а саме

нову систему дозаправки у польоті зі спеціальною штангою в передкабінному відсіку;

спеціальну апаратуру зв’язку та наведення на приладовій дошці задньої кабіни;

широкоформатний телевізійний індикатор тактичної ситуації;

оновлену систему кондиціонування.

Су-30 мав стати частиною протиповітряної оборони, а саме патрулювати, супроводжувати більші борти та стати пунктом управління групи літаків. Проте через розпад Радянського Союзу ці плани довелося поставити на паузу.

Згодом росіяни вирішили продати літак іноземцям, які почали роботу над експортними модифікаціями. Серед перших покупців Су-30 була Індія, яка у 2019 залучила винищувачі для прикордонного конфлікту з Пакистаном.

Технічні характеристики Су-30:

довжина — 21,9 метра;

розмах крила — 14,7 метра;

висота — 6,36 метра;

площа крила — 62 квадратних метри;

вага — 18 800 кілограмів;

нормальна злітна вага — 24 900 кілограмів;

максимальна злітна вага — 38 800 кілограмів;

швидкість біля землі — до 1 350 км/год;

швидкість на висоті — 2 125 км/год;

дальність польоту — до 3 тисяч кілометрів;

бойовий радіус — 1 500 кілометрів;

тривалість польоту без дозаправки — 210 хвилин.

Су-30: озброєння винищувача та які ракети може нести

Літак обладнаний точками підвіски для ракет:

12 точок підвіски для ракет та авіабомб з бойовим навантаженням до 8 тисяч кілограмів: 6 із 12 для ракет середньої дальності, інші для ракет ближнього бою;

вбудована гармата ГШ-30-1 калібром 30 мм.

На підвісках можна розмістити бомби вільного падіння та протилокаційні ракети, наприклад, Х-31. Загалом Су-30 може запускати такі види ракет та бомб:

ракети повітря-повітря: Р-27, Р-73, Р-77, Р-37 (для модифікації СМ2);

ракети повітря-земля: Х-29, Х-59, Х-31, Х-35;

некеровані ракети: С-8, С-13, С-25;

некеровані бомби: ФАБ-250М-54/М-62, ФАБ-500М-54/М-62 , РБК-500, ОФАБ-100-120, ОФАБ-250-270, ОДАБ-500ПМ;

керовані бомби: КАБ-500-ОД, КАБ-1500КР.

Модифікації літака

У Су-30 є чимало різних модифікацій, зокрема і для експорту:

Су-30МК — двомісний ударний літак, призначений для експорту;

Су-30МКА — версія Су-30МК для Алжиру;

Су-30МКІ — версія Су-30МК для Індії;

Су-30МКК — версія Су-30МК для Китаю;

Су-30МК2 — вдосконалена версія Су-30МК, яку експортують до Китаю, Індонезії, В’єтнаму, Венесуели та Уганди;

Су-30МКМ — версія Су-30МК для Малайзії;

Су-30МКВ — версія Су-30МК2 для Венесуели;

Су-30М2 — модернізований Су-30МК2 для ВПС РФ;

Су-30СМ — літак з планером Су-30МКІ(М), призначений для ВПС Росії;

Су-30СМ2 — удосконалений літак з кращою дальністю виявлення та розпізнавання повітряних цілей. До складу озброєння додали нові високоточні засоби ураження повітряних, наземних та морських об’єктів на великій дальності.

Су-30: ціна одного літака

За даними Головного управління розвідки, вартість одного винищувача становить близько 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли наші військові знищують цей винищувач. У вересні 2024 року ГУР вдалося збити Су-30СМ у Чорному морі.

Фото: Вікіпедія

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