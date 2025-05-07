Війна в Україні

Винищувач Су-30: характеристики, ціна та яку зброю здатен запускати

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Травня 2025, 13:30
су 30 характеристики
характеристики дрона-камікадзе Shahed-136
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