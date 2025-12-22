Су-27 та Су-30 знищено: ГУР провело спецоперацію з ураження винищувачів

Головне управління розвідки МО України повідомило, що в ніч з 20 на 21 грудня на території російського військового аеродрому під Липецьком було уражено два винищувачі — Су-27 та Су-30. Деталі спецоперації читай у матеріалі.

Су-27 та Су-30 було уражено: що відомо

Внаслідок цієї спецоперації, безпосередньо реалізованої представником руху опору російському режиму, обидва борти РФ було виведено з ладу. Орієнтовна вартість військових літаків може становити до 100 мільйонів доларів.

Як зазначається у повідомленні, ця операція планувалася два тижні, а вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили проникнути на аеродром та лишитись непоміченими, уразити винищувачі просто у захисному ангарі і без зайвих проблем покинути місце базування літаків.

