Казацкие кресты и птицы на рассвете: что рассказал архитектор о проекте военного кладбища

Выражать благодарность и уважение нашим героям — это база для украинского общества. Даже после смерти, чин погребения должен быть таким, чтобы говорить: мы помним, мы благодарим.

В Украине недавно открыли первое Национальное военное мемориальное кладбище. Относительно его строительства месяцами продолжались дискуссии и споры, тендеры на строительство проводились непрозрачно, а местные заявляли, что территория — влажная, есть подземные воды, что должно было бы сделать невозможным строительство кладбища.

В конце концов строительство провели, кладбище открыли и уже в августе там провели первые захоронения. РБК-Украина пообщалась с главным архитектором проекта Сергеем Дербиным. Мы рассказываем тебе дальше самое интересное.

Кладбище для военных: что говорит архитектор

Как отметил Сергей Дербин, в Украине до этого момента не существовало государственного военного кладбища. НВМК стал первым таким для страны, которая до сих пор находится в войне.

Проект НВМК достаточно сложен, поэтому его разделили на несколько частей. Первый пусковой комплекс уже построен, но там доделывают визуальную часть: фонари, газон и т.д.

Официально 16 секторов рассчитаны на 5600 захоронений.

— Но мы планируем на секторах тоже точечно сохранять деревья, а это будет соответственно влиять на финальное количество захоронений. Также одна колумбарная стена рассчитана на 180 мест для установки урн с прахом, — добавляет архитектор.

Он также поделился, что чтобы украинцы поняли, что это именно военное кладбище, комплекс выполнили в четких и строгих линиях генерального плана, олицетворяющего военную дисциплину.

Также на это указывают унифицированные нагробные сооружения, выполненные в форме казацких крестов.

— Национальное военное мемориальное кладбище в своем объеме и есть частью того, что в будущем будет ассоциироваться с военной айдентикой.

Это, по сути, готовая инфраструктура памяти на десятки лет для будущих поколений, — добавляет архитектор.

Вместе с тем местные заявляли о массовой вырубке лесов для строительства НВМК. Сергей Дербин убеждает: участок, отведенный под кладбище, составляет всего 10% от площади Изумрудной сети.

А зоны, под которые вырубали деревья — всего 1% площади. Чаще всего тропы обходят деревья, или идут извилисто.

— За время дискуссий об объекте, я неоднократно слышал, что лучше было бы выбрать чистое поле или запущенную промышленную территорию. Но наших Героев нельзя хоронить на месте условного бывшего химзавода.

О скандалах вокруг НВМК

Для главного архитектора проекта, по его словам, было удивительно, что желающих на конкурс от государства кроме него не было.

О строительстве НВМК говорили с 2021 года.

— Вообще, площадка государственных закупок — это известный ресурс и среди строителей, и среди архитекторов. Это обычная практика, но для меня действительно было неожиданно, что участников больше не было, — говорит мужчина.

По окончании великой войны он прогнозирует изменение взглядов на украинскую архитектуру в целом.

Больше деталей о скандалах вокруг НВМК, мы рассказывали в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!