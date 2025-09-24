Козацькі хрести та птахи на світанку: що розповів архітектор про проект військового цвинтаря

Висловлювати вдячність та пошану нашим героям — це база для українського суспільства. Навіть після смерті, чин поховання має бути таким, щоб говорити: ми памʼятаємо, ми дякуємо.

В Україні нещодавно відкрили перше Національне військове меморіальне кладовище. Щодо його будівництва місяцями тривали дискусії та суперечки, тендери на про будівництво проводилися непрозоро, а місцеві заявляли, що територія — волога, є підземні води, що мало б унеможливити будівництво цвинтаря.

Зрештою, будівництво провели, кладовище відкрили й уже в серпні там провели перші поховання. РБК-Україна поспілкувалася з головним архітектором проекту Сергієм Дербіним. Ми переповідаємо тобі далі найцікавіше.

Кладовища для військових: що каже архітектор

Як зазначив Сергій Дербін, в Україні до цього моменту не існувало державного військового кладовища. НВМК став першим таким для країни, яка й досі перебуває у війні.

Проект НВМК доволі складний, тому його поділили на кілька частин. Перший пусковий комплекс вже побудований, але там дороблюють візуальну частину: ліхтарі, газон тощо.

Офіційно 16 секторів розраховані на 5600 поховань.

— Але ми плануємо на секторах теж точково зберігати дерева, а це відповідно впливатиме на фінальну кількість поховань. Також одна колумбарна стіна розрахована на 180 місць для встановлення урн з прахом, — додає архітектор.

Він також поділився, що аби українці нативно розуміли, що це саме військове кладовище, комплекс виконали у чітких та строгих лініях генерального плану, що уособлює військову дисципліну.

Також на це вказують уніфіковані намогильні споруди, які виконані у формі козацьких хрестів.

— Національне військове меморіальне кладовище у своєму обʼємі і є частиною того, що в майбутньому буде асоціюватись із військовою айдентикою.

Це по суті готова інфраструктура памʼяті на десятки років для майбутніх поколінь, — додає архітектор.

Поряд з тим місцеві нарікали на масову вирубку лісів для будівництва НВМК. Сергій Дербін переконує: ділянка, відведена під кладовище, становить лише 10% від площі Смарагдової мережі.

А зони, під які вирубували дерева — всього 1% площі. Найчастіше стежки оминають дерева, або йдуть звивисто.

— За час дискусій про обʼєкт, я неодноразово чув, що краще було б обрати чисте поле чи занедбану промислову територію. Але наших Героїв не можна ховати на місці умовного колишнього хімзаводу.

Про скандали навколо НВМК

Для головного архітектора проекту, за його словами, було дивиною, що охочих на конкурс від держави окрім нього не було.

Про будівництво НВМК говорили ще з 2021 року.

— Взагалі майданчик державних закупівель — це відомий ресурс і серед будівельників, і серед архітекторів. Це звичайна практика, але для мене дійсно було неочікувано, що учасників більше не було, — каже чоловік.

По завершенню великої війни він прогнозує зміну поглядів на українську архітектуру загалом.

