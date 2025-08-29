29 серпня відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Сьогодні там, за участі президента України Володимира Зеленського, відбулися перші поховання невідомих солдатів.

Національне військове меморіальне кладовище

29 серпня відбулися і перші поховання солдатів, імена яких наразі не встановлені.

На церемонії були також голова ВРУ Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

— Сьогодні відбулися перші почесні поховання наших полеглих захисників та захисниць з-поміж невідомих осіб. Ви сьогодні бачите пуск першої черги Національного військово-меморіального кладовища, далі продовжується будівництво першої черги та будується вже друга черга, — зазначила Калмикова.

Відомо, що на кладовищі наразі готово шість тисяч місць.

Частина кладовища розрахована на воїнів, чиї імена ще не встановлені. Інша — для тих, кого родини хочуть поховати саме на НВМК. Всі поховання будуть проходити з військовим ритуалом.

Окрім того, на кладовищі зведені колумбарні стіни на 360 місць. Надалі їх також добудують.

Наразі в цій частині кладовища немає памʼятника невідомим захисникам та захисницям: держава буде проводити архітектурний конкурс на скульптуру, каплицю та головний меморіал, — зазначила Калмикова.

До НВМК тепер щоденно курсуватиме автобус з Одеської площі.

Зобовʼязання по догляду за кладовищем на себе взяла держава Україна, зазначила Калмикова у коментарі журналістам.

НВМК: фото

На першій церемонії поховання був журналіст програми Факти ICTV Василь Сафʼянюк.

У Києві відкрили Національне військове кладовище: перші поховання та фото з місця

Фото: Василь Сафʼянюк

Нагадаємо, що навколо НВМК були скандали через місце будівництва та тендер переможця. Ми писали про це раніше. Наразі Наталія Калмикова запевнила, що будівництво та експлуатація кладовища відбувається в межах закону.

