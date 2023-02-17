Требуют деньги за прохождение медкомиссии? Что делать и куда обращаться, рассказали в Минздраве

К сожалению, в некоторых учреждениях Украины все еще существует коррупция, но с ней намерены бороться, даже несмотря на войну и немалую нагрузку.

В настоящее время в Минздрав поступает немало жалоб на МСЭК — медико-социальную экспертную комиссию. Одной из главных жалоб призывников является взыскание средств во время прохождения комиссии.

Наши воины воюют с внешним врагом — Россией, на линии фронта, а мы должны победить внутреннего — коррупцию, здесь!

В Министерстве уверяют, что процесс реформирования МСЭК уже начался, но все признают, что этот путь не простой и не быстрый. Но сейчас время, когда изменения и реакция необходимы своевременно.

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Понимая это, в Минздраве рассказали, что делать и куда обращаться людям, с которых потребовали деньги при прохождении медкомиссии.

Прежде всего помни, что имеешь свои права и ничего не обязан(-а) уплачивать. Однако правонарушения следует зафиксировать, чтобы уполномоченные могли помочь и отреагировать должным образом.

Министерство призывает всех, кому известно о вымогательствах денег во время прохождения медкомиссии, помочь зафиксировать такие факты.

Для этого позвони по номеру контакт-центра Минздрава: 0 800 60 20 19

Там заверили, что реакция обязательно будет! Ни одну жалобу не оставят без должного рассмотрения, поскольку настроены бороться с коррупцией.

Конечно, взыскание денег за прохождение медкомиссии — далеко не все грехи военно-врачебной комиссии. Иногда случаются истории, когда кого-то с непростым заболеванием признают пригодным для несения военной службы.

Правозащитница рассказала, что делать в такой ситуации и как обжаловать заключение медкомиссии.

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