Вимагають гроші за проходження медкомісії? Що робити та куди звертатися, розповіли у МОЗ

На жаль, наразі в деяких установах України все ще є корупція, та з нею мають намір боротися навіть попри війну та чимале навантаження.

Наразі в МОЗ надходить чимало скарг на МСЕК — медико-соціальну експертну комісію. Однією з головних скарг призовників є стягнення коштів під час проходження медкомісії.

Наші воїни воюють із зовнішнім ворогом — Росією, на лінії фронту, а ми маємо перемогти внутрішнього — корупцію, тут!

У Міністерстві запевняють, що процес реформування МСЕК уже розпочався, але всі визнають, що цей шлях не є простим та швидким. Та зараз той час, коли зміни та реакція необхідні своєчасно.

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Розуміючи це, у МОЗ розповіли, що робити та куди звертатися людям, з яких почали вимагати гроші під час проходження медкомісії.

Передусім пам’ятай, що маєш свої права, та нічого не зобов’язаний(-а) сплачувати. Однак правопорушення треба зафіксувати, щоб уповноважені могли допомогти та відреагувати належним чином.

Міністерство закликає усіх, кому відомо про вимагання грошей під час проходження медкомісії, допомогти зафіксувати такі факти.

Для цього зателефонуй за номером контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19

Там запевнили, що реакція неодмінно буде! Жодну скаргу не залишать без належного розгляду, оскільки налаштовані боротися з корупцією.

Звісно, стягнення грошей за проходження медкомісії — це далеко не всі гріхи військово-лікарської комісії. Інколи трапляються історії, коли когось з непростим захворюванням визнають придатним до несення військової служби.

Правозахисниця розповіла, що робити в такій ситуації та як оскаржити рішення медкомісії.

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