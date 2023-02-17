Війна в Україні

Вимагають гроші за проходження медкомісії? Що робити та куди звертатися, розповіли у МОЗ

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 17 Лютого 2023, 16:00
медкомісія
Фото: Pexels

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