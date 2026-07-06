Массированная атака на Киев 6 июля: 13 погибших, десятки раненых и масштабные разрушения

Эта ночь стала настоящим испытанием для жителей столицы. Пока люди пытались отдохнуть после предыдущих обстрелов, Россия снова устроила террор, направив на город сотни ракет и дронов. Утро 6 июля принесло трагические вести: на данный момент подтверждена гибель 13 человек.

Россия ударила по Киеву сотнями ракет и дронов: 13 погибших

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из пострадавших мужчин, за жизнь которого боролись врачи, скончался в больнице уже после завершения обстрела.

По словам городского головы, общее количество раненых достигло 56 человек, среди которых семеро — дети. Спасательные работы не прекращаются ни на минуту, так как под завалами разбитых многоэтажек до сих пор могут находиться люди.

— Уже 13 человек погибли в результате российского удара по столице. Еще 56 – пострадали, из них 7 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются, – отметили в ГСЧС Украины.

Из-за этого кровавого преступления завтра, 7 июля, в столице объявлен День траура. Город приспустит флаги и отменит все развлекательные мероприятия, чтобы почтить память погибших.

Ночной террор Киева: ракета разрушила многоэтажку

Больше всего от вражеских попаданий пострадал Подольский район. Как сообщают в ГСЧС, там ракета попала в девятиэтажный жилой дом, разрушив этажи с пятого по девятый.

Спасателям удалось вывести на свежий воздух 17 жителей, а еще 28 человек снимали с верхних ярусов с помощью автолестниц. Картина на месте событий ужасающая: горящие машины во дворах, разбитые крыши и дым, застилающий район.

Не менее критическая ситуация и в Дарницком районе. Там обломки и прямые попадания вызвали пожары в высотках.

В одном из 25-этажных домов огонь охватил квартиры на площади 150 квадратных метров. В другой 30-этажке пламя разошлось с 23 по 25 этажи. Параллельно с этим экстренные службы работают в Оболонском и Голосеевском районах, где также зафиксированы разрушения и возгорания нежилых зданий.

Военные объясняют такой масштаб разрушений беспрецедентным количеством средств нападения.

По данным Воздушных Сил ВСУ, враг выпустил по Украине 419 целей. Основной удар принял на себя именно Киев. Защитникам неба удалось перехватить 363 объекта, среди которых 37 ракет и более трехсот ударных дронов. Однако, как отмечают военные, 29 баллистических ракет и 18 беспилотников все же достигли целей или вызвали разрушения в результате падения обломков на 34 различных локациях.

Фото в материале: ГСЧС.

Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

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