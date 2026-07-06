Для тебе Війна в Україні

Масована атака на Київ 6 липня: 13 загиблих, десятки поранених та масштабні руйнування

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2026, 10:00 3 хв.
Київ під масованим ударом РФ: що відомо про загиблих і руйнування

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