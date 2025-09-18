В Украину вернули 1000 тел: РФ утверждает, что это бойцы ВСУ

18 сентября в Украину в очередной раз вернули 1000 тел погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

18 сентября в Украину вернули тела погибших: что известно

Отмечается, что в ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия провели по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Объединенного центра СБУ, Вооруженных Сил, МВД, Офиса Омбудсмена по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур Сектора безопасности и обороны.

В Коордштабе также выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Там также отдельно поблагодарили личный состав ВСУ, который осуществляет перевозку репатриированных павших героев в определенные специализированные учреждения, организует передачу тел представителям правоохранительных органов и судмедэкспертизы.

Далее следственные правоохранительные органы и судмедэксперты в кратчайшие сроки установят личности погибших для последующего захоронения.

Процесс идентификации тел не проходит мгновенно. Мы рассказывали, какие процессы предшествуют моменту установления личности.

