В Україну повернули 1000 тіл: РФ стверджує, що це бійці ЗСУ

18 вересня до України вчергове повернули 1000 тіл загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

До України повернули тіла загиблих 18 вересня: що відомо

Зазначається, що найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснять всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи провели за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру СБУ, Збройних Сил, МВС, Офісу Омбудсмена з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони.

У Коордштабі також висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Там також окремо подякували особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених спеціалізованих установ, організовує передачу тіл представникам правоохоронних органів та судмедекспертизи.

Далі слідчі правоохоронні органи та судмедексперти у найкоротші терміни встановлять особи загиблих для подальшого поховання.

Процес ідентифікації тіл не відбувається миттєво. Ми розповідали, які процеси передують моменту встановлення особи.

