Для тебя Война в Украине

Возвращение на службу после СОЧ — бойцы должны успеть до 30 августа

Ирина Танасийчук, журналист сайта 07 августа 2025, 15:00
Возвращение на службу после СОЧ — бойцы должны успеть до 30 августа

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь