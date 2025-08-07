Возвращение на службу после СОЧ — бойцы должны успеть до 30 августа

Государственное бюро расследований отмечает, что военные, которые самовольно оставили часть, могут вернуться на службу с возобновлением всех выплат до 30 августа 2025 года.

Это также возможность избежать уголовного преследования и дальнейших проблем с законом.

Возвращение из СОЧ для военных: 30 августа истекает срок

В ДБР напоминают, что 8 мая 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон, которым продолжает действие упрощенного механизма возвращения военнослужащих, самовольно оставивших воинскую часть до 30 августа 2025 года.

Этот механизм для тех, кто ушел в СОЧ, вернуться на службу в упрощенном порядке с возобновлением денежного, продовольственного, вещевого и другого обеспечения.

Военнослужащие по решению суда могут освободиться от уголовной ответственности. Действующий порядок распространяется на тех, кто оставил часть до 10 мая 2025 и тех, кому приостановили срок военной службы.

По словам директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева, благодаря закону с 29 ноября 2024 года по август 2025 года в армию уже вернулись более 29 тысяч военнослужащих.

Как вернуться с СОЧ: алгоритм действий

Сначала военный должен подать рапорт через Армию+ (в разделе Рапорты рапорт Возвращение на службу после СОЧ). Следует указать занимаемую должность и воинскую часть, в которой проходил военную службу на день приостановления военной службы, а также номер уголовного дела и орган досудебного расследования, который осуществляет досудебное расследование (при наличии).

В течение 24 часов после написания рапорта военный должен прибыть в Военную службу правопорядка Вооруженных сил Украины. Там он получает предписание и данные воинской части, в которую нужно прибыть для восстановления на военной службе (батальон резерва).

Затем военнослужащий прибывает в батальон резерва. Командир батальона резерва в течение 24 часов должен:

проинформировать о прибытии военнослужащего командира воинской части, из которой военнослужащий совершил СОЧ;

проинформировать соответствующую службу персонала или кадровый центр, или районный ТЦК и СП, которыми военнослужащий был призван на военную службу (для сержантов и солдат).

Командир батальона резерва в течение 72 часов:

возобновляет бойца на военной службе;

возвращает все виды обеспечения;

информирует в письменной форме о продлении военной службы соответствующий орган досудебного расследования, прокурора и орган правления военной службы правопорядка;

сообщает по подчиненности Главное управление персонала ГШ ВСУ.

В течение 24 часов с момента получения уведомления о прибытии военного в батальон резерва командир должен предоставить выписку из приказа об исключении бойца из списков личного состава части, информацию об использованных и неиспользованных днях отпусков и размере выплаченного денежного довольствия, а также другие документы.

Военнослужащий назначается на должность в батальоне резерва. Впоследствии через Армия+ он должен подать рапорт и рекомендательное письмо для перемещения в воинскую часть.

После принятия кадрового решения командир воинской части издает приказ об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части, отдает сопроводительные документы и передает военнослужащего представителю воинской части, к которой он назначен.

Командир воинской части, к которой назначен боец, в течение 24 часов обеспечивает прибытие в соответствующую воинскую часть представителя для сопровождения военнослужащего.

Подробно ознакомиться с алгоритмом и перечнем документов можно на сайте Минобороны.

Подробно о сервисе в Армия+ для возобновления в ВСУ после СОЧ мы рассказывали раньше.

