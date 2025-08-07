Для тебе Війна в Україні

Повернення на службу після СЗЧ — бійці мають встигнути до 30 серпня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 07 Серпня 2025, 15:00
Повернення на службу після СЗЧ — бійці мають встигнути до 30 серпня

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь