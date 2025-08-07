Повернення на службу після СЗЧ — бійці мають встигнути до 30 серпня

Державне бюро розслідувань наголошує, що військові, які самовільно залишили частину, можуть повернутися до служби з поновленням усіх виплат до 30 серпня 2025 року.

Це також можливість уникнути кримінального переслідування та подальших проблем із законом.

Повернення із СЗЧ для військових: 30 серпня спливає термін

В ДБР нагадують, що 8 травня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжує дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину до 30 серпня 2025 року.

Цей механізм для тих, хто пішов у СЗЧ, повернутись на службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення.

Військовослужбовці за рішенням суду також можуть звільнитися від кримінальної відповідальності. Чинний порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому призупинили термін військової служби.

За словами директор Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, завдяки закону з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року до війська вже повернулися понад 29 тисяч військовослужбовців.

Як повернутись із СЗЧ: алгоритм дій

Спершу військовий має подати рапорт через Армія+ (в розділі Рапорти рапорт Повернення на службу після СЗЧ). Потрібно вказати посаду, яку обіймав та військову частину, в якій проходив військову службу на день призупинення військової служби, а також номер кримінального провадження та орган досудового розслідування, що здійсню досудове розслідування (за наявності).

Протягом 24 годин після написання рапорту військовий повинен прибути до Військової служби правопорядку Збройних Сил України. Там він отримує припис та дані військової частини, до якої потрібно прибути для поновлення на військовій службі (батальйон резерву).

Потім військовослужбовець прибуває до батальйону резерву. Командир батальйону резерву протягом 24 годин повинен:

поінформувати про прибуття військовослужбовця командира військової частини, з якої військовослужбовець здійснив СЗЧ;

поінформувати відповідну службу персоналу або кадровий центр або районний ТЦК та СП, якими військовослужбовець був призваний на військову службу (для сержантів і солдат)

Командир батальйону резерву протягом 72 годин:

поновлює бійця на військовій службі;

зараховує на усі види забезпечення;

інформує у письмовій формі про продовження військової служби відповідний орган досудового розслідування, прокурора та орган правління військової служби правопорядку;

повідомляє за підпорядкованістю Головне управління персоналу ГШ ЗСУ.

Протягом 24 годин з моменту отримання повідомлення про прибуття військового до батальйону резерву командир має надати витяг з наказу про виключення бійця зі списків особового складу частини, інформацію про використані та невикористані дні відпусток та розмір виплаченого грошового забезпечення, а також інші документи.

Військовослужбовець призначається на посаду в батальйоні резерву. Згодом через Армія+ він має подати рапорт та рекомендаційний лист для переміщення до військової частини.

Після ухвалення кадрового рішення командир військової частини видає наказ про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини, віддає супровідні документи та передає військовослужбовця представнику військової частини, до якої його призначено.

Командир військової частини, до якої призначено бійця, протягом 24 годин забезпечує прибуття до відповідної військової частини представника для супроводу військовослужбовця.

Детально ознайомитися з алгоритмом та переліком документів можна на сайті Міноборони.

Детально про сервіс в Армія+ для відновлення в ЗСУ після СЗЧ ми розповідали раніше.

