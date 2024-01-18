После всего пережитого и еще долгого пути испытаний впереди, украинцы стремятся достичь справедливости, чтобы ни один российский оккупант не остался безнаказанным.

Для этого Служба безопасности Украины продолжает собирать доказательную базу. Так, по материалам СБУ будут судить шестерых военных преступников РФ, расстрелявших украинскую семью во время оккупации Киевской области.

Что известно о преступлении

Преступление совершили военнослужащие четвертого разведывательного взвода разведывательной роты 37 ОМСБр 36-й общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ. Возглавлял их старший лейтенант Вадим Овчинников, чье подразделение участвовало в захвате поселков Севериновка, Мотыжин и Копылов Бучанского района.

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В его подчинении находились и другие пять фигурантов дела:

младший сержант Михаил Жаркий,

ефрейтор Алдар Гарматаров,

ефрейтор Сергей Зваричевский,

ефрейтор Артем Беликов,

рядовой Иван Нагуманов.

Представитель СБУ в Киеве и Киевской области Ольга Супрун сообщила, что по материалам дела, оккупанты проводили специальные рейды для запугивания гражданского населения. Для этого они терроризировали людей, в частности, угрожали и совершали насилие.

Также захватчики объезжали территорию общины на бронетехнике, якобы, чтобы предотвратить проникновение диверсантов разведывательных групп Вооруженных Сил Украины.

Именно во время одного из таких рейдов подразделение прибыло на отрезок Житомирской трассы в начале марта 2022 года. Когда навстречу российскому БМП начали двигаться два гражданских автомобиля, командир Вадим Овчинников приказал открыть огонь по транспорту.

Расстреляли семью на Житомирской трассе — дело против шести военных преступников РФ направили в суд / 2 Фотографии

В машинах находились члены семьи, которые планировали выехать из Севериновки в Умань. Однако в результате обстрела погибли муж с женой и их 15-летняя дочь. Выжила только младшая девятилетняя дочь супругов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности квалифицировали действия военных по ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

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Также в обвинительный акт вошли показания российского военнопленного, который во время расстрела украинской семьи находился в одном районе с подразделением Овчинникова.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в Макаровский районный суд Киевской области для рассмотрения по существу. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

Военные преступления — это методы российской армии. Убийство мирных людей, удары по гражданским объектам, пытки военнопленных. Все это запрещено гуманитарным правом. Читай, как происходит фиксация военных преступлений, куда передают эти материалы и зачем это нужно.

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