Після всього пережитого та ще довгого шляху випробувань попереду, українці прагнуть досягнути справедливості, аби жоден російський окупант не залишився безкарним.

Для цього Служба безпеки України продовжує збирати доказову базу. Так, за матеріалами СБУ судитимуть шістьох воєнних злочинців РФ, які розстріляли українську родину під час окупації Київщини.

Що відомо про злочин

Злочин вчинили військовослужбовці четвертого розвідувального взводу розвідувальної роти 37 ОМСБр 36-ї загальновійськової армії східного військового округу ЗС РФ. Очолював їх старший лейтенант Вадим Овчинніков, чий підрозділ брав участь у захоплення селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району.

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У його підпорядкуванні були й інші п’ять фігурантів справи:

молодший сержант Михайло Жаркий,

єфрейтор Алдар Гарматаров,

єфрейтор Сергій Зваричевський,

єфрейтор Артем Бєліков,

рядовий Іван Нагуманов.

Речниця СБУ у Києві та Київській області Ольга Супрун повідомила, що за матеріалами справи, окупанти проводили спеціальні рейди для залякування цивільного населення. Для цього вони тероризували людей, зокрема погрожували та вчиняли насильство.

Також загарбники об’їжджали територію громади на бронетехніці, нібито щоб запобігти проникненню диверсантів розвідувальних груп Збройних Сил України.

Саме під час одного з таких рейдів підрозділ прибув на відрізок Житомирської траси на початку березня 2022 року. Коли назустріч російському БМП почали рухатись два цивільні автомобілі, командир Вадим Овчинніков наказав відкрити вогонь по транспорту.

Розстріляли родину на Житомирській трасі — справу шістьох воєнних злочинців РФ направили до суду / 2 Фотографії

В автівках перебували члени родини, які планували виїхати із Северинівки до Умані. Однак внаслідок обстрілу загинули чоловік з дружиною та їхня 15-річна донька. Вижила лише молодша дев’ятирічна донька подружжя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки кваліфікували дії воєнних за ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

Також до обвинувального акту ввійшли свідчення російського військовополоненого, який під час розстрілу української родини перебував в одному районі з підрозділом Овчиннікова.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до Макарівського районного суду Київської області для розгляду по суті. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у міжнародний розшук.

Воєнні злочини — це методи російської армії. Убивство мирних людей, удари по цивільних об’єктах, катування військовополонених. Усе це заборонено гуманітарним правом. Читай, як відбувається фіксація воєнних злочинів, куди передають ці матеріали та навіщо це потрібно.

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