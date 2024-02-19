Лицом в воду! ВСУ подтвердили уничтожение российских Су-35 и Су-34 в Азовском море

Российской авиации за два года полномасштабной войны не привыкать не только терять свои воздушные суда, но и собственное лицо. Исключением не стало 19 февраля, когда ВСУ сбили Су-34 и Су-35.

ВСУ сбили Су-34 и Су-35 — что известно

Сегодня, 19 февраля, командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук подтвердил уничтожение еще двух российских самолетов Су-35 и Су-34 в Азовском море.

Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует “лицом в воду” в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34. Работаем дальше!

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский также подтвердил уничтожение вражеских истребителей.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С ранее наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

— Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Спасибо за работу!

Известно, что ранее самолеты Су-34 РФ применяли как в вооруженной агрессии в Южной Осетии в 2008 году, так и в Украине как минимум с 2022 года. Читай подробнее о характеристиках истребителя Су-34 по ссылке.

Что же касается истребителей Су-35, то РФ применяла и теряла их как раз больше всего в Украине, поскольку эти самолеты предназначены для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей. Читай подробнее о характеристиках Су-35 по ссылке.

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