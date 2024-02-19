Лицем у воду! ЗСУ підтвердили знищення російських Су-35 та Су-34 в Азовському морі

Російській авіації за два роки повномасштабної війни не звикати не лише втрачати свої повітряні судна, але й власне обличчя. Винятком не стало й 19 лютого, коли ЗСУ збили Су-34 та Су-35.

ЗСУ збили Су-34 та Су-35 — що відомо

Сьогодні, 19 лютого, командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив знищення ще двох російських літаків Су-35 та Су-34 в Азовському морі.

Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує “лицем у воду” в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34. Працюємо далі!

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський також підтвердив знищення ворожих винищувачів.

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Винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С раніше завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

— Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С. Дякую за роботу!

Відомо, що раніше літаки Су-34 РФ застосовувала як у збройній агресії у Південній Осетії у 2008 році, так і в Україні як мінімум з 2022 року. Читай детальніше про характеристики винищувача Су-34 за посиланням.

Що ж стосується винищувачів Су-35 то РФ застосовувала та втрачала їх якраз найбільше в Україні, оскільки ці літаки призначені для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Читай детальніше про характеристики Су-35 за посиланням.

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