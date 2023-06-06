Высота и характеристики Каховской ГЭС, которую ночью подорвали россияне

Сегодня, 6 июня, россияне взорвали Каховскую ГЭС. Этот поступок в очередной раз доказывает, что Россия — страна-террорист. В результате этого часть населенных пунктов сейчас под угрозой затопления.

А подробнее о высоте Каховской ГЭС и других характеристиках — читай в материале Вікна-новини.

Расположение

Каховская ГЭС находится на Юге Украины. Ближайший населенный пункт — город Новая Каховка Херсонской области, находится в 5 км.

С первых дней полномасштабного вторжения Каховская ГЭС контролировалась Вооруженными силами РФ, и с тех пор работала не на полную мощность.

Характеристики Каховской ГЭС

Каховская ГЭС — пятая в Украине по размерам.

в Украине по размерам. Мощность гидроэлектростанции — 334,8 МВт.

— 334,8 МВт. Длина плотины составляла 3850 метров.

составляла 3850 метров. Мощность гидроагрегатов: 6 х 55,8 МВт

Высота Каховской ГЭС

Высота плотины Каховской ГЭС составляла 30 метров на илах.

Создание Каховского гидроузла привело к поднятию уровня воды в Днепре на 16 метров и формированию Каховского водохранилища с объемом воды 18,19 км³.

Для сравнения, высота плотины самой высокой ГЭС в Украине — Днестровской — составляет 100 метров, Днепровской — 60 метров, а Каневской — 40.

Ранее мы рассказывали о вероятных последствиях подрыва Каховской ГЭС.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!