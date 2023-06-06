Высота и характеристики Каховской ГЭС, которую ночью подорвали россияне

Сегодня, 6 июня, россияне взорвали Каховскую ГЭС. Этот поступок в очередной раз доказывает, что Россия — страна-террорист. В результате этого часть населенных пунктов сейчас под угрозой затопления.
А подробнее о высоте Каховской ГЭС и других характеристиках — читай в материале Вікна-новини.
Каховская ГЭС находится на Юге Украины. Ближайший населенный пункт — город Новая Каховка Херсонской области, находится в 5 км.
С первых дней полномасштабного вторжения Каховская ГЭС контролировалась Вооруженными силами РФ, и с тех пор работала не на полную мощность.
Высота плотины Каховской ГЭС составляла 30 метров на илах.
Высота плотины Каховской ГЭС составляла 30 метров на илах.
Создание Каховского гидроузла привело к поднятию уровня воды в Днепре на 16 метров и формированию Каховского водохранилища с объемом воды 18,19 км³.
Для сравнения, высота плотины самой высокой ГЭС в Украине — Днестровской — составляет 100 метров, Днепровской — 60 метров, а Каневской — 40.
Ранее мы рассказывали о вероятных последствиях подрыва Каховской ГЭС.
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