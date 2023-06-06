Висота та характеристики Каховської ГЕС, яку вночі підірвали росіяни

Сьогодні, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Цей вчинок вкотре доводить, що Росія — держава-терорист. В наслідок цього частина населених пунктів нині під загрозою затоплення.

А детальніше про висоту Каховської ГЕС та інші характеристики — читай у матеріалі Вікна-новини.

Розташування

Каховська ГЕС знаходиться на Півдні України. Найближчий населений пункт, місто Нова Каховка Херсонської області, знаходиться у 5 км.

З перших днів повномасштабного вторгнення Каховська ГЕС контролювалася Збройними силами РФ, і з того часу працювала не на повну потужність.

Характеристики Каховської ГЕС

Каховська ГЕС — п’ята в Україні за розмірами.

в Україні за розмірами. Потужність гідроелектростанції — 334,8 МВт.

гідроелектростанції — 334,8 МВт. Довжина греблі становила 3850 метрів.

греблі становила 3850 метрів. Потужність гідроагрегатів: 6 х 55,8 МВт

Висота Каховської ГЕС

Висота земляної греблі Каховської ГЕС становила 30 метрів на мулах.

Створення Каховського гідровузла призвело до підняття рівня води в Дніпрі на 16 метрів та формування Каховського водосховища з об’ємом води 18,19 км³.

Для порівняння, висота греблі найвищої ГЕС в Україні — Дністровської — становить 100 метрів, Дніпровської — 60 метрів, а Канівської — 40.

Раніше ми розповідали про ймовірні наслідки підриву Каховської ГЕС.

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