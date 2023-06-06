Висота та характеристики Каховської ГЕС, яку вночі підірвали росіяни

Сьогодні, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС. Цей вчинок вкотре доводить, що Росія — держава-терорист. В наслідок цього частина населених пунктів нині під загрозою затоплення.
А детальніше про висоту Каховської ГЕС та інші характеристики — читай у матеріалі Вікна-новини.
Каховська ГЕС знаходиться на Півдні України. Найближчий населений пункт, місто Нова Каховка Херсонської області, знаходиться у 5 км.
З перших днів повномасштабного вторгнення Каховська ГЕС контролювалася Збройними силами РФ, і з того часу працювала не на повну потужність.
Висота земляної греблі Каховської ГЕС становила 30 метрів на мулах.
Висота земляної греблі Каховської ГЕС становила 30 метрів на мулах.
Створення Каховського гідровузла призвело до підняття рівня води в Дніпрі на 16 метрів та формування Каховського водосховища з об’ємом води 18,19 км³.
Для порівняння, висота греблі найвищої ГЕС в Україні — Дністровської — становить 100 метрів, Дніпровської — 60 метрів, а Канівської — 40.
Раніше ми розповідали про ймовірні наслідки підриву Каховської ГЕС.
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