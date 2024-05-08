Дети в крайне тяжелом состоянии: враг ударил по спортплощадке в Харькове — последствия

Взрывы в Харькове практически не утихают с начала полномасштабной войны, ведь врагу до города — рукой подать. Сегодняшний день, 8 мая, не стал исключением.

Взрывы в Харькове — что известно

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты снова атаковали Харьков.

Враг ударил по спортивной площадке возле школы в Салтовском районе, где находились дети.

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Трое детей в крайне тяжелом состоянии. Все узкопрофильные врачи области бросили свои усилия на спасение жизней, — рассказал Олег Синегубов в марафоне Єдині новини.

Известно, что пострадали мальчики 13, 14 и 15 лет. Все дети в тяжелом состоянии.

Также за помощью медиков обратились мужчина 55 лет и женщина 80 лет. Поэтому общее количество пострадавших в результате удара составляет пять человек.

Вместе с тем, есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов, что находились рядом с ударом. Местные службы анализируют последствия.

Тип боеприпаса, которым оккупанты ударили по городу, устанавливается.

Но российские оккупанты 8 мая обстреляли не только Харьков. Читай, что известно о последствиях вражеской атаки в Запорожье.

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