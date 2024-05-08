8 мая утром россияне в очередной раз массированно атаковали Запорожье. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, враг попал по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Сейчас раненых и погибших в результате атаки по Запорожью нет.

Позже, секретарь городского совета Регина Харченко написала в своем Telegram-канале, что россияне попали по энергетическому объекту города.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о последствиях массированной атаки россиян по украинским городам утром 8 мая. Он подчеркнул, что в результате обстрела Запорожья в городе повреждено здание пожарно-спасательной части.

Сейчас также смотрят

В ГСЧС заявили, что во время обстрела россияне попали также в гаражный кооператив, городской парк и электротранспорт. По состоянию на 08:00 спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетного обстрела Запорожья.

Патрульная полиция Запорожья сообщила в 09:37, что на участке бульвара Винтера от улицы Гребельной до улицы Кияшко перекрыто движение транспорта. Поэтому жителям и гостям города, которые планируют свой маршрут, стоит учесть, что сейчас объезд осуществляется через улицу Кияшко, улицу Рельефную и плотину ДнепроГЭС. О возобновлении движения в патрульной полиции города сообщат позже.

Взрывы в Запорожье сегодня: фото

Взрывы в Запорожье 8 мая: россияне попадали в городской парк и объект энергетики / 4 Фотографии

Враг ежедневно терроризирует Украину и ситуация на фронте может измениться в корне в любой момент. Смотри карту боевых действий 8 мая 2024 года.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.