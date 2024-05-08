8 травня уранці росіяни вкотре масовано атакували Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, ворог поцілив по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Наразі поранених та загиблих внаслідок атаки на Запоріжжя немає.

Згодом секретарка міської ради Регіна Харченко написала у своєму Telegram-каналі, що росіяни поцілили по енергетичному обʼєкту міста.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про наслідки масованої атаки росіян по українських містах уранці 8 травня. Він підкреслив, що внаслідок обстрілу Запоріжжя у місті пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

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У ДСНС заявили, що під час обстрілу росіяни поцілили також у гаражний кооператив, міський парк та електротранспорт. Станом на 08:00 рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу Запоріжжя.

Патрульна поліція Запоріжжя повідомила о 09:37, що на ділянці бульвару Вінтера від вулиці Гребельної до вулиці Кияшка перекритий рух транспорту. Тож жителям та гостям міста, які планують свій маршрут, варто врахувати, що наразі обʼїзд здійснюється через вулицю Кияшка, вулицю Рельєфну та греблю ДніпроГЕС. Про відновлення руху у патрульній поліції міста повідомлять згодом.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні: фото

Вибухи у Запоріжжі 8 травня — влучання у парк та об’єкт енергетики / 4 Фотографії

Ворог щодня тероризує Україну і ситуація на фронті може змінитися докорінно кожної миті. Дивись карту бойових дій 8 травня 2024 року.

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