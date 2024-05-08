Війна в Україні

Вибухи у Запоріжжі 8 травня — влучання у парк та об’єкт енергетики

Діана Просяник, редакторка сайту 08 Травня 2024, 11:30
вибухи у запоріжжі
Фото: ДСНС/Facebook

Більше новин
квіти
Коли викопувати тюльпани та як це правильно робити: покрокова інструкція
що робити якщо замерзла картопля на городі
Що робити, якщо змерзла картопля на городі: дієві поради як врятувати врожай
відключення світла
Відключення світла в Україні вже сьогодні? В Укренерго назвали критичні години
Що робити, коли напала гикавка
Що робити, коли напала гикавка: способи, які допоможуть її позбутися
Дивитись більше

Матеріали по темі

відключення світла
Відключення світла в Україні вже сьогодні? В Укренерго назвали критичні години
Атака на ТЕС
Росія атакувала три ТЕС у містах України! Новий удар по енергетиці — перші подробиці
Що відзначають 8 травня - день примирення та як відзначають День перемоги в Європі
День пам’яті та перемоги — 8 травня у світовій історії та символізм цього дня для України
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Відео
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі

Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:03
Бійці 65 ОМБр
Не лише втома та ворожі обстріли? Бійці 65 ОМБр розповіли, що шкодить українському війську
0:04:09
Віктор Лаптєв
Без ніг, відштовхуючись руками, прямував до кордону: історія українця, який не хотів жити в окупації
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:14:18
Росіяни масово використовують хімічну зброю — хлорпікрин
Санкції були потрібні 30 років тому! Росіяни масово застосовують хімічну зброю проти ЗСУ
0:05:23
Великдень на фронті: бійці 80 ОМБр малювали писанки та освячували кошики
Малювали на писанках дрони! Як минув Великдень на фронті — показують бійці 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
З Днем піхоти 2024! Привітання та історія піхоти України
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
відключення світла
Читати далі
Відключення світла в Україні вже сьогодні? В Укренерго назвали критичні години
Післяпологова депресія симптоми та ознаки, лікування
Читати далі
Почуваюся пригніченою та непривабливою! Що таке післяпологова депресія та як собі допомогти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь