Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 8 травня 2024 така ж непередбачувана, як і саме життя в часи повномасштабної війни. Ось в одну хвилину розмова може переливатись сміхом від влучних жартів, а вже за мить — запанує тиша від звістки про чиюсь загибель.

Одна секунда — і хід бойових змінюється безповоротно. Один крок — і ти визначиш свою долю: виживеш чи покладеш своє життя за свободу нації.

Проте залишаються незмінними як мета боротьби, так і способи перетягнути важелі світу на свою користь і зберегти якомога більше життів українських захисників та захисниць незалежності.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль знову посилює кампанію з використанням ядерних погроз та дипломатичних маніпуляцій, щоб впливати на ухвалення рішень Заходом. Проте РФ навряд чи застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні чи де-небудь ще.

Водночас російські війська продовжили наступ на північний захід від Сватового, поблизу Авдіївки, на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області.

Разом з тим голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що російська влада створила необхідну інфраструктуру для призову українців на тимчасово окупованій території Запорізької області і планує призвати до російської армії понад 150 тисяч українців у невизначений термін.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 64 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів. Серед них Білопілля, Хотінь, Запсілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області, Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито дві атаки в районі населеного пункту Невське Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів. Серед них Макіївка, Невське Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито десять атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Також противник завдав авіаційний удар в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад десять населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційний удар північно-західніше населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Калинове, Новоолександрівка, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

Також, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад десять населених пунктів. Серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Комишуваха Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Малинівка, Червоне, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, за підтримки авіації, здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Серед них Львове, Інженерне, Антонівка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 Тюльпан, пункту управління та п’яти районах зосередження особового складу противника.

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