Карта боевых действий 8 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 8 мая 2024 года такая же непредсказуемая, как и сама жизнь во времена полномасштабной войны. Вот в одну минуту разговор может переливаться смехом от метких шуток, а уже через мгновение — воцарится тишина от известия о чьей-то гибели.

Одна секунда — и ход боевых меняется безвозвратно. Один шаг — и ты определишь свою судьбу: выживешь или положишь свою жизнь за свободу нации.

Тем не менее, остаются неизменными как цель борьбы, так и способы перетянуть рычаги мира в свою пользу и сохранить как можно больше жизней украинских защитников и защитниц независимости.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль снова усиливает кампанию с использованием ядерных угроз и дипломатических манипуляций, чтобы влиять на принятие решений Западом. Однако РФ вряд ли применит тактическое ядерное оружие на поле боя в Украине или где-нибудь еще.

В то же время российские войска продолжили наступление северо-западнее Сватового, вблизи Авдеевки, на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Вместе с тем глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские власти создали необходимую инфраструктуру для призыва украинцев на временно оккупированной территории Запорожской области и планируют призвать в российскую армию более 150 тысяч украинцев в неопределенный срок.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 64 боевых столкновения. В общем, враг нанес один ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов. Среди них Белополье, Хотинь, Запсилье Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области, Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отбиты две атаки в районе населенного пункта Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отбито десять атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздоловка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационный удар северо-западнее населенного пункта Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Калиново, Новоалександровка, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Парасковеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области, Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Малиновка, Червоное, Работино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, при поддержке авиации, совершил две безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Червоный Маяк, Ивановка и Днепровское Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Львово, Инженерное, Антоновка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороныУкраины и подразделения ракетных войск нанесли удары по самоходному миномету 2С4 Тюльпан, пункту управления и пяти районах сосредоточения личного состава противника.

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