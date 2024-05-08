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Росія атакувала три ТЕС у містах України! Новий удар по енергетиці — перші подробиці

Вікторія Мельник, журналістка сайту 08 Травня 2024, 08:40
Атака на ТЕС
Фото: Unsplash

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