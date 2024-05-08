Росія атакувала три ТЕС у містах України! Новий удар по енергетиці — перші подробиці

Вранці 8 травня 2024 року росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України. Під обстрілом опинилися об’єкти генерації та передачі електроенергії шести областей.

Про наслідки російської атаки 8 травня та вибухи у містах України розповідаємо далі.

Вибухи у містах України: Росія атакувала ТЕС

Росія атакувала ТЕС у трьох регіонах України. Про це повідомили в ДТЕК.

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— Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяця.

Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на ранковий обстріл України.

— Понад 50 ракет і більш як 20 Шахедів по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору, — написав він.

Наслідки атаки на ТЕС

В Укренерго також повідомили про наслідки атаки на ТЕС. Відомо, що постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській, Львівській областях.

Є пошкодження на обʼєктах генерації. Також пошкоджено обладнання на одному з обʼєктів Укренерго в центральному регіоні.

На Львівщині ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

— Сьогодні, 08.05.2024, близько 5 години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Є два осередки загоряння. На місці працюють вогнеборці. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає.

Також через влучання російської ракети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі.

Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину Кинджалами. Критична та житлова інфраструктура не постраждали. Станом на цю годину у нашій області обійшлося без жертв і потерпілих. Усі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі, — повідомив він.

Також відомо про пошкодження колій та вокзалу у Херсоні внаслідок атаки. Укрзалізниця повідомила, що рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва.

Міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook наголосив, що зараз важливо економити енергоресурси.

— Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію.

Ощадливе використання електроенергії — внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години, — наголосив він.

Читати на тему Чи горітиме світло у твоєму вікні: що відомо про відключення електрики та ситуацію в українській енергетиці Голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький розповів про ситуацію зі світлом в регіонах України після нещодавніх обстрілів РФ.

Вибухи у Київській області: що відомо

На Київщині падіння уламків зафіксовано у чотирьох районах, влучань в обʼєкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Окрім того, внаслідок вибухів у регіонах України зокрема в центральних, відомо про постраждалих.

У Київській області, в Броварах, міський голова Ігор Сапожко повідомив про постраждалих.

Особи — жінка 1962 р.н. та чоловік 1990 р.н. у стресовому стані та з пошкодженнями кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні.

— У Кіровоградській області травмовано дитину восьми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів, — повідомив голова місцевої ОВА Андрій Райкович.

Стеж за картою повітряних тривог в нашому іншому матеріалі.

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