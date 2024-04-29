Чи горітиме світло у твоєму вікні: що відомо про відключення електрики та ситуацію в українській енергетиці

Через збройну агресію РФ Україні довелось стикнутись з чималою кількістю випробувань у боротьбі за своє життя та свободу. Одне з них — це пошук способів зберегти власну енергетику, яку постійно намагається знищити ворог, а також уникнути відключення світла.

Голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький розповів Фактам ICTV про ситуацію зі світлом в регіонах України після нещодавніх обстрілів РФ.

Яка ситуація зі світлом в регіонах України

— Станом на ранок 29 квітня введено обмеження вже, на жаль, традиційно в Харкові. Також є певні обмеження для промисловості в Криворізькому районі.

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Інших обмежень по інших областях, так само як по енергосистемі в цілому, диспетчерський центр Укренерго наразі не вводив. Сьогоднішній день для нас виглядає збалансованим, навіть попри те, що, як ви знаєте, була чергова досить велика атака на енергетику на вихідних.

Як Україна компенсує дефіцит електроенергії

— Насамперед це, безумовно, імпорт електроенергії, коли треба. А коли імпорту не вистачає, або він йде не повною мірою, Укренерго застосовує аварійну допомогу як інструмент збалансування енергосистеми.

Також в ці дні додатково нам допомагає високосонячна активність. Відповідно, сонячні електростанції в денний час доби виробляють більше електроенергії. Ну і також йде трохи нижче споживання, ніж минулого тижня через потепління.

Чи плануються додаткові обмеження та відключення світла

— На жаль, можемо оперувати тільки найближчою перспективою, тому що загалом в енергосистемі зберігається гостра нестача генерацій.

Звичайно, сприятливі погодні умови можуть призводити до того, що в окремі проміжки часу дійсно енергосистема відчуває менший дефіцит, але загалом ситуація дуже складна.

Адже той обсяг пошкоджень, який ворог завдав тепловій та гідрогенерації в Україні, він значний. І, відповідно, дефіцит генерації буде даватися в знаки ще довгі місяці.

Це буде стосуватися як весняних місяців, так і літніх. І також, безумовно, протягом всього наступного опалювального сезону.

Також треба розуміти, що на черзі нові, скажімо, зниження наявної потужності у зв’язку з ремонтною кампанією, зокрема і на атомних електростанціях. Тому в міру наближення літа наявна генерація, яка у нас є під рукою, щоб балансувати систему, буде знижуватись.

Невідомо, чого ще можна очікувати від ворога. Та попри це українські енергетики продовжують не лише працювати, але й відновлюють те, що руйнують окупанти. Читай, як проходить відновлення українських ТЕЦ після ворожих атак.

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