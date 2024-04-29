Чи горітиме світло у твоєму вікні: що відомо про відключення електрики та ситуацію в українській енергетиці

Через збройну агресію РФ Україні довелось стикнутись з чималою кількістю випробувань у боротьбі за своє життя та свободу. Одне з них — це пошук способів зберегти власну енергетику, яку постійно намагається знищити ворог, а також уникнути відключення світла.
Голова НЕК Укренерго Володимир Кудрицький розповів Фактам ICTV про ситуацію зі світлом в регіонах України після нещодавніх обстрілів РФ.
— Станом на ранок 29 квітня введено обмеження вже, на жаль, традиційно в Харкові. Також є певні обмеження для промисловості в Криворізькому районі.
Інших обмежень по інших областях, так само як по енергосистемі в цілому, диспетчерський центр Укренерго наразі не вводив. Сьогоднішній день для нас виглядає збалансованим, навіть попри те, що, як ви знаєте, була чергова досить велика атака на енергетику на вихідних.
— Насамперед це, безумовно, імпорт електроенергії, коли треба. А коли імпорту не вистачає, або він йде не повною мірою, Укренерго застосовує аварійну допомогу як інструмент збалансування енергосистеми.
Також в ці дні додатково нам допомагає високосонячна активність. Відповідно, сонячні електростанції в денний час доби виробляють більше електроенергії. Ну і також йде трохи нижче споживання, ніж минулого тижня через потепління.
— На жаль, можемо оперувати тільки найближчою перспективою, тому що загалом в енергосистемі зберігається гостра нестача генерацій.
Звичайно, сприятливі погодні умови можуть призводити до того, що в окремі проміжки часу дійсно енергосистема відчуває менший дефіцит, але загалом ситуація дуже складна.
Адже той обсяг пошкоджень, який ворог завдав тепловій та гідрогенерації в Україні, він значний. І, відповідно, дефіцит генерації буде даватися в знаки ще довгі місяці.
Адже той обсяг пошкоджень, який ворог завдав тепловій та гідрогенерації в Україні, він значний. І, відповідно, дефіцит генерації буде даватися в знаки ще довгі місяці.
Це буде стосуватися як весняних місяців, так і літніх. І також, безумовно, протягом всього наступного опалювального сезону.
Також треба розуміти, що на черзі нові, скажімо, зниження наявної потужності у зв’язку з ремонтною кампанією, зокрема і на атомних електростанціях. Тому в міру наближення літа наявна генерація, яка у нас є під рукою, щоб балансувати систему, буде знижуватись.
Невідомо, чого ще можна очікувати від ворога. Та попри це українські енергетики продовжують не лише працювати, але й відновлюють те, що руйнують окупанти. Читай, як проходить відновлення українських ТЕЦ після ворожих атак.
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