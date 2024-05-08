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Россия атаковала три ТЭС в городах Украины! Новый удар по энергетике — подробности

Виктория Мельник, журналист сайта 08 мая 2024, 08:40
атака на ТЭС

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