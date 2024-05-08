Россия атаковала три ТЭС в городах Украины! Новый удар по энергетике — подробности

Утром 8 мая 2024 года россияне в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под обстрелом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии шести областей.

О последствиях российской атаки 8 мая и взрывах в городах Украины, рассказываем дальше.

Взрывы в городах Украины: Россия атаковала ТЭС

Россия атаковала три ТЭС. В частности, об этом сообщили в ДТЭК.

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— Еще одна очень тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наших ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца.

В последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на утренние обстрелы Украины.

— Более 50 ракет и более 20 Шахедов по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора, — написал он.

Последствия атаки на ТЭС

В Укрэнерго также сообщили о последствиях атаки на ТЭС. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Львовской областях.

Есть повреждения на объектах генерации. Также повреждено оборудование на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе.

Во Львовской области враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

— Сегодня, 08.05.2024, около 5 часов утра, оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть две очаги возгорания. На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для живущих поблизости людей нет.

Также из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.

Во время повторной воздушной тревоги, объявленной в нашей области в 06:27, оккупант атаковал Львовскую область Кинжалами. Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали. По состоянию на это время в нашей области обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме, — сообщил он.

Также известно о повреждении путей и вокзала в Херсоне в результате атаки. Укрзализныця сообщила, что движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook подчеркнул, что сейчас важно экономить энергоресурсы.

— Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию.

Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы, — подчеркнул он.

Взрывы в Киевской области: что известно

В Киевской области падение обломков зафиксировано в четырех районах, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Кроме того, в результате взрывов в регионах Украины, в частности, в центральных, известно о пострадавших.

В Киевской области, в Броварах, городской голова Игорь Сапожко сообщил о пострадавших.

Люди — женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р. В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей госпитализированы в Броварскую больницу.

— В Кировоградской области травмирован ребенок восьми лет. Разрушения предварительно получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей, — сообщил глава местной ОВА Андрей Райкович.

Следи за картой воздушных тревог в нашем другом материале.

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