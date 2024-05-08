Россия атаковала три ТЭС в городах Украины! Новый удар по энергетике — подробности

Утром 8 мая 2024 года россияне в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под обстрелом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии шести областей.
О последствиях российской атаки 8 мая и взрывах в городах Украины, рассказываем дальше.
Россия атаковала три ТЭС. В частности, об этом сообщили в ДТЭК.
— Еще одна очень тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наших ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.
Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца.
Это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца.
В последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на утренние обстрелы Украины.
— Более 50 ракет и более 20 Шахедов по инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Все необходимые службы уже работают на местах, ликвидируя последствия террора, — написал он.
В Укрэнерго также сообщили о последствиях атаки на ТЭС. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Львовской областях.
Есть повреждения на объектах генерации. Также повреждено оборудование на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе.
Во Львовской области враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
— Сегодня, 08.05.2024, около 5 часов утра, оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Есть две очаги возгорания. На месте работают пожарные. Привлекли спецтехнику. Угрозы для живущих поблизости людей нет.
Также из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.
Также из-за попадания российской ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе.
Во время повторной воздушной тревоги, объявленной в нашей области в 06:27, оккупант атаковал Львовскую область Кинжалами. Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали. По состоянию на это время в нашей области обошлось без жертв и пострадавших. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме, — сообщил он.
Также известно о повреждении путей и вокзала в Херсоне в результате атаки. Укрзализныця сообщила, что движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook подчеркнул, что сейчас важно экономить энергоресурсы.
— Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию.
Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы, — подчеркнул он.
Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы, — подчеркнул он.
В Киевской области падение обломков зафиксировано в четырех районах, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.
Кроме того, в результате взрывов в регионах Украины, в частности, в центральных, известно о пострадавших.
В Киевской области, в Броварах, городской голова Игорь Сапожко сообщил о пострадавших.
Люди — женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р. В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей госпитализированы в Броварскую больницу.
Люди — женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р. В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей госпитализированы в Броварскую больницу.
— В Кировоградской области травмирован ребенок восьми лет. Разрушения предварительно получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей, — сообщил глава местной ОВА Андрей Райкович.
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