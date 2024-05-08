Війна в Україні

Діти у вкрай тяжкому стані: ворог вдарив по спортмайданчику в Харкові — які наслідки

Даніела Долотова, журналістка сайту 08 Травня 2024, 15:30
вибухи в Харкові
Фото: ДСНС/Facebook

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