Діти у вкрай тяжкому стані: ворог вдарив по спортмайданчику в Харкові — які наслідки

Вибухи в Харкові практично не вщухають з початку повномасштабної війни, адже ворогу до міста зовсім недалеко. І сьогоднішній день, 8 травня, не став винятком.

Вибухи в Харкові — що відомо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти знову атакували Харків.

Ворог вдарив по спортивному майданчику біля школи у Салтівському районі, де перебували діти.

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Троє дітей у вкрай важкому стан. Усі вузькопрофільні лікарі області кинули свої зусилля на порятунок життів, — розповів Олег Синєгубов у марафоні Єдині новини.

Наразі відомо, що постраждали хлопчики 13, 14 та 15 років. Усі троє дітей у тяжкому стані.

Також по допомогу медиків звернулись чоловік 55 років та жінка 80 років. Тож загальна кількість постраждалих внаслідок удару наразі становить п’ять осіб.

Разом з тим, є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків, які перебували поруч удару. Місцеві служби аналізують наслідки.

Тип боєприпасу, яким окупанти вдарили по місту, наразі встановлюється.

Та російські окупанти 8 травня обстріляли не лише Харків. Читай, що відомо про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя.

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