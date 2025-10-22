В ночь на 22 октября Киев оказался под атакой дронов и ракет. По сообщениям городского главы Виталия Кличко и главы КГВА Тимура Ткаченко, в результате обстрелов есть разрушения и погибшие.

Взрывы в Киеве: обстрел унес жизни двух человек

В Днепровском районе есть попадание в 16-этажку. На 6-м этаже возник пожар, спасены 10 человек, в том числе дети. К сожалению, найдены тела двух погибших.

Из-за вражеской атаки пострадали 18 людей, из них четверо детей. Всех пострадавших медики госпитализировали. Сообщается, что одному ребенку всего два года.

В Печерском районе произошло возгорание в 3-этажном жилом доме, пострадал один человек.

В Соломенском районе атака повредила гаражный кооператив. В Дарницком районе загорелся третий этаж многоквартирного дома.

А в Деснянском районе беспилотник упал на открытой территории, пострадавших нет. Также поврежден фасад 10-этажки, горел автомобиль и газовая труба, спасли 20 человек.

Очередную атаку РФ прокомментировал Владимир Зеленский:

— Еще одна ночь, доказывающая, что Россия не испытывает достаточного давления за затягивание войны. Всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами были обычные города, в основном наша энергетика, но много попаданий и в жилые дома, — написал президент.

Атака Киева: фото

