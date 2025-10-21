Тиша та порожні вулиці: як Чернігівщина живе під обстрілами та з дефіцитом світла

На півночі Чернігівщини, де кордон з Росією простягається на сотні кілометрів, місцеві жителі щодня стикаються з терором від ворожих атак. Російські війська обстрілюють села, руйнують інфраструктуру та намагаються створити сіру зону, змушуючи людей евакуюватися.

Репортаж з Новгород-Сіверського району розкриває реалії життя під постійною загрозою: порожні вулиці, відключення електрики, пожежі та підготовка до суворої зими без газу. Читай у матеріалі про ситуацію на Чернігівщині.

Життя на Чернігівщині: як люди живуть в умовах постійних обстрілів

Останні атаки на енергетичні об’єкти призвели до масових відключень. У Ніжинському районі без світла залишилися 2700 абонентів після удару по енергоустановці. У Корюківському районі, за словами міського голови, 55 тисяч споживачів опинилися без електрики, що спричинило проблеми з водопостачанням, мобільним зв’язком та інтернетом. У Новгород-Сіверському районі електропостачання вже відновили після попереднього удару по критичній інфраструктурі, але загроза лишається постійною.

Тиша та порожні вулиці — це перше, що бачиш і відчуваєш у Новгород-Сіверському. І від цього з’являється внутрішня напруженість,

— описує кореспондентка.

Район обстрілюють щодня: дрони, артилерія, ракети. Село Грем’яч, найпівнічніша точка України, перетворилося на зону жаху. За словами місцевої жительки, у селі лишилося лише 26 людей, а вночі обстріли не вщухають:

Сьогодні вночі взагалі обстрілювали все село. І дронами, і всім, чим можна. Було дуже-дуже гучно.

Ворог цілеспрямовано нищить цивільні об’єкти. Російські Telegram-канали хвалилися так званим знищенням лабораторії з виробництва біологічної зброї в Новгород-Сіверському, хоча це була звичайна лабораторія з безпечності продуктів, розташована серед житлових будинків. Згоріли елеватори з зерном та лісозаготівельне підприємство. Відключення в регіоні тривають годинами.

Пожежі від ворожих ударів — ще одна біда. Половина загорянь у районі спричинена обстрілами, але гасити їх неможливо в прикордонній зоні.

Ще в деяких селах є люди. Нам інколи приходить інформація про горіння житлового будинку, але ми не можемо туди виїхати. Через загрозу ФПВ-дронів, через загрозу повторних обстрілів наш підрозділ в 10-кілометрову зону не виїздить,

— розповідає рятувальник.

За чотири роки з громади виїхало близько 3000 людей, переважно з прикордонних сіл. Влада намагається переселяти їх углиб району, де працюють магазини, лікарні та школи. У Новгород-Сіверському будують перше сучасне бомбосховище вартістю 100 мільйонів гривень з держбюджету, аби школярі могли повернутися до очного навчання.

На місцевому ринку панує пустка. Продавчиня меду Валентина тримає ціни стабільними чотири роки — 200 гривень за літр акації чи квіткового, але покупців обмаль: якщо тоді люди брали трилітровими банками, то зараз лише маленькими — пів літра.

Повітряні тривоги тривають понад добу, а атаки посилюються. Останнім часом атак стало значно більше, ворог намагається залякати місцеве населення, здійснюючи удари по цивільних об’єктах, по житлових будинках, по об’єктах критичної інфраструктури, намагаючись посіяти паніку.

Через обстріли Чернігівщина тимчасово втратила пряме залізничне сполучення з Києвом та Сумщиною. Регіон, один з найбільших в Україні за територією, але з низькою щільністю населення, продовжує страждати від російської агресії, яка розширює сіру зону за будь-яку ціну. Місцеві сподіваються на підтримку, але щоденне виживання — це боротьба за кожну годину без світла та газу.



Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!