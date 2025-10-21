Тишина и пустые улицы: как Черниговская область живет под обстрелами и с дефицитом света

На севере Черниговщины, где граница с Россией простирается на сотни километров, местные жители ежедневно сталкиваются с террором от вражеских атак. Российские войска обстреливают деревни, разрушают инфраструктуру и пытаются создать серую зону, заставляя людей эвакуироваться.

Репортаж из Новгород-Северского района раскрывает реалии жизни под постоянной угрозой: пустые улицы, отключение электричества, пожары и подготовка к суровой зиме без газа. Читай в материале о ситуации на Черниговщине.

Жизнь на Черниговщине: как люди живут в условиях постоянных обстрелов

Последние атаки на энергетические объекты привели к массовым отключениям. В Нежинском районе без света осталось 2700 абонентов после удара по энергоустановке. В Корюковском районе, по словам городского главы, 55 тысяч потребителей оказались без электричества, что повлекло за собой проблемы с водоснабжением, мобильной связью и интернетом. В Новгород-Северском районе электроснабжение уже возобновлено после предварительного удара по критической инфраструктуре, но угроза остается постоянной.

Тишина и пустые улицы — это первое, что видишь и чувствуешь в Новгород-Северском. И от этого возникает внутренняя напряженность,

— описывает корреспондентка.

Район обстреливают каждый день: дроны, артиллерия, ракеты. Село Гремяч, самая северная точка Украины, превратилось в зону ужаса. По словам местной жительницы, в селе осталось всего 26 человек, а ночью обстрелы не утихают:

Сегодня ночью вообще обстреливали всю деревню. И дронами, и всем, чем можно. Было очень громко.

Враг целенаправленно уничтожает гражданские объекты. Российские Telegram-каналы хвастались так называемым уничтожением лаборатории по производству биологического оружия в Новгород-Северском, хотя это была обычная лаборатория по безопасности продуктов, расположенная среди жилых домов. Сгорели элеваторы с зерном и лесозаготовительное предприятие. Отключения в регионе длятся часами.

Пожар от вражеских ударов — еще одна беда. Половина возгораний в районе вызвана обстрелами, но тушить их невозможно в приграничной зоне.

Еще в некоторых деревнях находятся люди. Нам иногда приходит информация, что горение жилого дома, но мы не можем туда уехать. Из-за угрозы ФПВ-дронов, из-за угрозы повторных обстрелов наше подразделение в 10-километровую зону не выезжает,

— рассказывает спасатель.

За четыре года из общины выехало около 3000 человек, преимущественно из пограничных сел. Власти пытаются переселять их вглубь района, где работают магазины, больницы и школы. В Новгород-Северском строят первое современное бомбоубежище стоимостью 100 миллионов гривен из госбюджета, чтобы школьники могли вернуться к очной учебе.

На местном рынке царит пустота. Продавщица меда Валентина держит цены стабильными четыре года — 200 гривен за литр акации или цветочного, но покупателей мало: если тогда люди брали трехлитровыми банками, то сейчас только маленькими — поллитра.

Воздушные тревоги продолжаются более суток, а атаки усиливаются. В последнее время атак стало гораздо больше, враг пытается запугать местное население, нанося удары по гражданским объектам, по жилым домам, по объектам критической инфраструктуры, пытаясь посеять панику.

Из-за обстрелов Черниговщина временно потеряла прямое железнодорожное сообщение с Киевом и Сумщиной. Регион, один из крупнейших в Украине по территории, но с низкой плотностью населения, продолжает страдать от российской агрессии, расширяющей серую зону любой ценой. Местные надеются на поддержку, но ежедневная выживаемость — это борьба за каждый час без света и газа.



