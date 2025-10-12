Истории Рассказы

Освобождено, но смертельно: как живет село Каменка, где все усыпано минами

Мария Дзюба, редактор сайта 12 октября 2025, 19:00 4 мин.
Фото к: Пилот FPV Бритни: как канадская танкистка преодолевает стереотипы на фронте

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