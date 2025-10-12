Освобождено, но смертельно: как живет село Каменка, где все усыпано минами

Село Каменка на востоке Украины, откуда российская армия давно отступила, остаётся местом смертельной опасности.

После изнурительных боёв, месячной оккупации и отхода войск Путина, населённый пункт превратился в территорию руин и минных полей.

До войны здесь жило 1200 человек, сейчас — чуть больше сотни. Местные жители борются за выживание и память среди тотального разрушения. DW показали кусочек жизни в этом смертельно опасном населенном пункте.

Жизнь в тени минной опасности

Для большинства жителей, как, например, супругов Василия и Татьяны Грушки, выживание зависит от земли и собственного огорода.

Они продали скот и свиней, так как поля стали слишком опасными, и теперь выращивают только птицу и овощи в теплицах.

— Туда мы не идём, потому что не знаем, что там, — говорит Василий о земельном участке, который больше не обрабатывают из-за риска подрыва.

К сожалению, Грушки оба серьёзно пострадали от мин:

Василий потерял ногу в октябре 2022 года, когда собирал ящики с боеприпасами на дрова. После ампутации и инсульта он, благодаря уходу семьи и протезу от благотворительной организации, снова научился ходить.

Татьяна подорвалась на мине 4 июня прошлого года, в свой день рождения, когда косила сено.

Сын перевязал ей ногу, что, вероятно, спасло ей жизнь. Несмотря на травмы и постоянную боль от проблем с протезом, супруги отказываются покидать свой дом. Работа в саду помогает им оставаться в форме.

Воспоминания об оккупации и борьба со стереотипами

Василий и Татьяна вспоминают ужасы оккупации. Когда россияне пришли, они прятались в погребе с сыном и соседом.

Солдаты вытащили их оттуда и повели в магазин.

Василий помнит, как по рации услышал команду:

Расстрелять… в живых не оставлять никого.

В хаосе, благодаря четырём мужчинам, которые начали стрелять, семье удалось сбежать в оккупированный Изюм.

Василий, переживая за ферму, вернулся в разрушенную Каменку, где месяц пробыл без связи и электричества.

Он оставался там до ухода россиян. Из-за этого часть местных жителей, выехавших, до сих пор называет его коллаборантом, что он решительно отвергает.

Разминирование и разрушенная инфраструктура

Сельские территории Каменки покрыты минами, которые россияне разбросали с помощью вертолётов и миномётов.

Особую опасность представляют мины-цветы, которые сложно обнаружить металлодетекторами.

Местный житель Владимир ремонтирует свой дом, умышленно разрушенный оккупантами.

Символом их присутствия является буква “Z” на воротах. Его сестра собрала на их территории более 50 мин.

Владимир получил от государства 300 тысяч гривен на восстановление, но, учитывая состояние села, не видит тут перспектив.

Даже после освобождения инфраструктура крайне ограничена: автобус ходит редко, школы нет, а детская площадка заминирована.

Хотя в Каменке снова появились электричество и сотовая связь, село остаётся на грани выживания.

Детство среди руин и тяжёлая утрата

Артём — один из немногих оставшихся детей. Он изучает английский онлайн, мечтая о будущем вдали от Каменки.

Хотя ему нравится играть с близнецами Максимом и Егором, они больше не могут свободно гулять, как раньше.

Мать Артёма, Таня, пережила трагедию. Она выезжала с семьёй на запад, но тоска по дому заставила вернуться.

Они узнали, что их дом разрушен, а её отец был убит. Ей рассказали, что его тело было переехано танком.

Таня ежедневно видит искалеченную машину, в которой погиб отец, но, несмотря на всё, не хочет покидать родной дом, где её сын чувствует себя хорошо.

В масштабах страны: по оценкам, больше пятой части территории Украины заминировано.

Организации по разминированию, такие как ФСД, работают над устранением этой угрозы, используя дистанционно управляемую технику, хотя понимают, что эта работа, которая может стоить человеческой жизни, требует времени и осторожности.

А как распознать мины и уберечься от их влияния, мы рассказывали раньше.

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