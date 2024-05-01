Дворец студентов разрушен! Последствия российской атаки на Одессу 29 апреля

Еще несколько лет назад одесситы могли ожидать в конце апреля только одной угрозы с воздуха — слишком жаркого солнца или наоборот, дождей. Однако с началом полномасштабной войны с неба теперь можно ожидать только настоящую опасность, несущую за собой смерти и взрывы.

Сегодня, 29 апреля, не стало исключением и враг снова нанес ракетный удар по городу.

Взрывы в Одессе — что известно об ударе по Дворцу студентов

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что вечером 29 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Одесса.

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Под прицелом оказался Дворец студентов Национального университета Одесская юридическая академия, который находился в прибрежной зоне, где местные и гости города любят прогуливаться. По словам Александры Ченковой, люди просто гуляли, выгуливали собак.

Обновлено 20:50. Олег Кипер сообщил, что количество погибших в результате российского удара по Одессе возросло до четырех человек: три женщины и один мужчина.

Ранения получили 32 человека, среди которых — беременная женщина. Также, по уточненной информации, среди раненых двое детей — пяти и 16 лет.

Обновлено 1 мая в 13:30. Мэр Геннадий Труханов сообщил, что число погибших увеличилось до шести человек. В больнице скончался мужчина, получивший ранение в результате ракетного удара российских оккупантов по Одессе 29 апреля.

Обновлено 30 апреля в 7:58: Количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В больнице скончался мужчина 1960 года рождения. В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии — 8 человек, из них 4 — в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка, сообщил Олег Кипер.

В настоящее время врачи оказывают раненым всю необходимую медицинскую помощь. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

Искренние соболезнования родным и близким погибших…

Кроме того, известно, что вражеский ракетный удар повредил жилые дома и гражданскую инфраструктуру. На месте уже работают все соответствующие службы.

Обстрел Одессы 29 апреля — фото

Дворец студентов разрушен! Последствия российской атаки на Одессу 29 апреля / 9 Фотографий

Пока же глава ОВА просит всех оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Кстати, за картой тревог ты можешь следить по ссылке.

Некоторые могут считать, что уменьшить количество атак может помочь и значительное изменение на фронте, как, например, освобождение острова Нестрига в Херсонской области. Но повлияет ли это на ход боевых действий, читай по ссылке.

Фото: Александра Ченкова

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