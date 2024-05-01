Війна в Україні

Палац студентів зруйновано! Наслідки російської атаки на Одесу 29 квітня

Даніела Долотова, журналістка сайту Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Травня 2024, 13:30
вибухи в Одесі

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