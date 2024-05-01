Палац студентів зруйновано! Наслідки російської атаки на Одесу 29 квітня

Ще кілька років тому одесити могли очікувати наприкінці квітня лише однієї загрози з повітря — надто палкого сонця чи навпаки неспинних дощів. Проте з початком повномасштабної війни з неба тепер можна очікувати лише справжню небезпеку, яка несе за собою смерті та вибухи.

29 квітня не стало винятком і ворог знову здійснив ракетний удар по місту.

Вибухи в Одесі — що відомо про удар по Палацу студентів

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ввечері 29 квітня російські окупанти здійснили ракетний удар по місту Одеса.

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Під прицілом опинився Палац студентів Національного університету Одеська юридична академія, який знаходився у прибережній зоні, де як місцеві, так і гості міста люблять прогулюватися. За словами Олександри Ченкової, люди просто гуляли, вигулювали собак.

Олег Кіпер повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб: три жінки та один чоловік.

Поранення дістали 32 особи, серед яких — вагітна жінка. Також, за уточненою інформацією, серед поранених двоє дітей — п’яти та 16 років.

Оновлено 1 травня о 13:30. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що кількість загиблих збільшилася до шести осіб. У лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по Одесі 29 квітня.

Оновлено 30 квітня о 7:58: Кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані — 8 людей, з них 4 — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка, повідомляє Олег Кіпер.

Наразі лікарі надають пораненим усю необхідну медичну допомогу. Четверо поранених перебувають у важкому стані.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблих…

Крім того, наразі відомо, що ворожий ракетний удар пошкодив житлові будинки та цивільну інфраструктуру. На місці вже працюють всі відповідні служби.

Обстріл Одеси 29 квітня — фото

Палац студентів зруйновано! Наслідки російської атаки на Одесу 29 квітня / 9 Фотографій

А поки голова ОВА просить усіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. До речі, за картою тривог ти можеш слідкувати за посиланням.

Дехто може вважати, що зменшити кількість атак може допомогти й значна зміна на фронті, як, наприклад, звільнення острова Нестрига на Херсонщині. Та чи вплине це на перебіг бойових дій, читай за посиланням.

Фото: Олександра Ченкова

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