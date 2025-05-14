Статус УБД для иностранцев: что говорит закон и кто может его получить

Они приехали из разных уголков мира, чтобы защищать Украину. Но могут ли они, так же как украинцы, получить статус участника боевых действий (УБД)?

Минобороны предоставило ответ на этот вопрос. Самое важное узнай прямо сейчас!

Кто может получить статус УБД

По словам представителей Минобороны, у иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ или в Государственной специальной службе транспорта, есть право на получение статуса участника боевых действий.

Это предусмотрено Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

В документе четко указано, что участниками боевых действий признаются военнослужащие, которые защищали Украину от вооруженной агрессии России и принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Иностранцы приравниваются к украинским военным

К тому же, иностранцы и лица без гражданства, которые проходят службу в ВСУ на законных основаниях, приравниваются к украинским военным. Это определено Законом Украины О воинской обязанности и военной службе.

Итак, если их служба соответствует требованиям законодательства, они могут претендовать на статус УБД на равных условиях с украинцами.

Иностранцы должны придерживаться таких же процедур, как и граждане Украины.

Объяснил директор Департамента социального обеспечения Минобороны Сергей Галимский.

Какие льготы в УБД в 2025 году

Напомним, что льготы для военных предусмотрены Законом Украины О статусе ветеранов войны.

Согласно ему, УБД, а также их ближайшие родственники могут воспользоваться такими скидками:

75% скидки на оплату жилья;

75% скидки на коммунальные услуги, а для лиц с инвалидностью — полное (100%) освобождение от оплаты;

75% скидки на стоимость топлива для отопления, если в доме нет центрального отопления.

Кроме того, в УБД есть право на:

бесплатные лекарства по рецепту;

бесплатное лечение в государственных медицинских учреждениях;

путевки в санатории за счет государства;

приоритетное зачисление в учреждения высшего образования на бюджетную форму;

освобождение от отдельных налогов;

бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме маршруток).

Часть этих льгот, в частности скидки на коммунальные услуги, бесплатные лекарства и право на бесплатный проезд, также распространяется на членов семьи военных.

Ранее мы рассказывали о льготах на обучение для УБД и их детей.

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