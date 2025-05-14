Война в Украине

Статус УБД для иностранцев: что говорит закон и кто может его получить

Анастасия Жиденко, редактор сайта 14 мая 2025, 14:00
военные
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