Хочешь уехать — заплати? Что известно о законопроекте 8029

Мечты о путешествиях записывает в свой список новогодних желаний каждый человек. Однако с началом полномасштабной войны военнообязанные уже уехать за границу так просто не могут, поэтому и появляются вопросы, когда вступит в силу законопроект 8029.

Что известно о законопроекте 8029

13 сентября 2022 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 8029 О внесении изменений в Закон Украины О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины относительно порядка выезда граждан за границу в особый период на условиях гарантированной финансовой поддержки Вооруженных Сил Украины. Его инициировал депутат от партии Слуга народа Георгий Мазурашу.

Автор законопроекта предложил разрешить выезжать за границу военнообязанным лицам, в том числе мужчинам призывного возраста, при условии, что они гарантированно будут финансово поддерживать ВСУ. Речь идет о необходимости открыть счет в одном из государственных банков с гарантийным взносом около 13 тысяч гривен. Использовать эти средства человек может только в пределах Украины.

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Также было предложено ежемесячно, пока человек находится за границей, пополнять счет на сумму минимальной заработной платы. В конце месяца банк должен был тогда перечислять эту сумму на нужды украинской армии.

Когда вступит в силу законопроект 8029

Обычно законопроект вступает в силу на следующий день после его опубликования. Однако на своем очередном заседании Комитет Верховной Рады рассмотрел законопроект 8029 и предложил Комитету по проработке законопроекта рекомендовать Верховной Раде Украины отклонить указанный проект акта.

Нардепы в своем решении опирались на ст. 17 Конституции Украины об обязанности защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечении ее экономической и информационной безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего народа.

Как отметил председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Анатолий Остапенко, Администрация ГНСУ, Министерство обороны Украины, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Национальная полиция Украины, СБУ не поддерживают вышеуказанный законопроект.

Этим законопроектом мы создадим излишнее напряжение в обществе и излишнюю дискриминацию, — считает член Комитета Татьяна Цыба.

Прохождение военно-врачебных комиссий и последствия их решений часто вызывают у военнослужащих немало вопросов. Поэтому был создан законопроект №8169 по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и прохождения военной службы. Читай, что известно о документе по ссылке.

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