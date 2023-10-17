Хочеш виїхати — заплати? Що відомо про законопроект 8029

Мрії про подорожі записує у свій список новорічних бажань чи не кожна людина. Однак з початком повномасштабної війни військовозобов’язані вже виїхати за кордон так просто не можуть, тому й з’являються питання, коли набере чинності законопроект 8029.

Що відомо про законопроект 8029

13 вересня 2022 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 8029 Про внесення змін до Закону України Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних Сил України. Його ініціював депутат від партії Слуга народу Георгій Мазурашу.

Автор законопроекту запропонував дозволити виїжджати за кордон військовозобов’язаним особам, зокрема чоловікам призовного віку, за умови, якщо вони гарантовано будуть фінансово підтримувати ЗСУ. Йдеться про потребу відкрити рахунок в одному з державних банків з гарантійним внеском у близько 13 тисяч гривень. Використовувати ці кошти людина може лише в межах України.

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Також було запропоновано щомісяця, поки людина перебуває за кордоном, поповнювати рахунок на суму мінімальної заробітної плати. Наприкінці місяця банк мав тоді перераховувати цю суму на потреби української армії.

Коли набере чинності законопроект 8029

Зазвичай законопроект набирає чинності з наступного дня після його опублікування. Однак на своєму черговому засіданні Комітет Верховної Ради розглянув законопроект 8029 та запропонував Комітету з опрацювання законопроекту рекомендувати Верховній Раді України відхилити зазначений проект акту.

Нардепи у своєму рішенні спирались на ст. 17 Конституції України про обов’язок захисту суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Як зазначив голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Анатолій Остапенко, Адміністрація ДПСУ, Міністерство оборони України, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Національна поліція України, СБУ не підтримують вищевказаний законопроект.

Цим законопроектом ми створимо зайву напругу в суспільстві та зайву дискримінацію, — вважає членкиня Комітету Тетяна Циба.

Проходження військово-лікарських комісій та наслідки їхнього рішення часто викликають у військовослужбовців чимало питань. Тому було створено законопроект №8169 щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та проходження військової служби. Читай, що відомо про документ за посиланням.

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