Війна в Україні

Хочеш виїхати — заплати? Що відомо про законопроект 8029

Даніела Долотова, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 16:15
законопроект 8029 коли вступить в силу
Фото: Pexels

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