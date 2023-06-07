Это была самая мощная защита, которую только можно спланировать — Зеленский рассказал подробности обороны Бахмута

6 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями СМИ по случаю Дня журналиста.

В ходе разговора глава страны прокомментировал, каким образом происходила оборона Бахмута, какие силы были туда брошены, а также какие объемы вооружений поставлялись.

Зеленский отметил, что в ходе операции по обороне Бахмута было уничтожено более 20 тысяч вагнеровцев и еще около 60 тысяч ранено.

О вооружении

Президент рассказал, что защитники Бахмута получали все самое современное вооружение.

Я думаю, что это была самая мощная защита, которую только можно было спланировать. Потому что все понимали, что Бахмут будут держать сотни тысяч военных. Для меня люди, которые были в Бахмуте — это суперлюди.

Зеленский говорит, что все дефициты, снаряды и т.д. отдавали на Бахмутское направление. Это и Сторм Шедоу, артиллерия 155-го калибра, Эскалибуры, Цезари, Хаймарсы.

Также президент напомнил, что всего этого оружия Украина до начала полномасштабного вторжения не имела и не могла иметь.

Ранее мы рассказывали о результатах визита Зеленского на саммит в Молдове.

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