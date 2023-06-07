Война в Украине

Это была самая мощная защита, которую только можно спланировать — Зеленский рассказал подробности обороны Бахмута

Диана Просяник, редактор сайта 07 июня 2023, 10:30
Зеленський
Фото: Сайт президента Украины

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