Це був найпотужніший захист, який тільки можна спланувати — Зеленський розповів подробиці оборони Бахмуту

6 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста. У ході розмови глава держави прокоментував, яким чином відбувалася оборона Бахмута, які сили були туди кинуті, а також які обсяги озброєнь поставлялися.

Зеленський зазначив, що в ході операції з оборони Бахмуту було знищено понад 20 тисяч вагнерівців і ще близько 60 тисяч поранено.

Про озброєння

Президент розповів, що захисники Бахмуту отримували все найсучасніше озброєння.

Я думаю, що це був найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати. Тому що всі розуміли, що Бахмут триматимуть сотні тисяч військових. Для мене люди, які були в Бахмуті – це суперлюди.

Зеленський каже, що всі дефіцити, снаряди тощо віддавали на Бахмутський напрямок. Це й Сторм Шедоу, артилерія 155-го калібру, Ескалібури, Цезарі, Хаймарси.

Також президент нагадав, що всієї цієї зброї Україна до початку повномасштабного вторгнення не мала і не могла мати.

Раніше ми розповідали про результати візиту Зеленського на саміт у Молдові.

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