Війна в Україні

Це був найпотужніший захист, який тільки можна спланувати — Зеленський розповів подробиці оборони Бахмуту

Діана Просяник, редакторка сайту 07 Червня 2023, 10:30
Зеленський
Фото: Сайт президента України

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