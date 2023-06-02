“Поки у нас не буде літаків, нам потрібно більше Patriot”: результати візиту Зеленського на саміт у Молдові

Доки українські військові воюють на фронті, наші дипломати та президент далі проводять розмови про більше та нагальніше постачання зброї для контрнаступу.

На саміті Європейської політичної спільноти, який завершився у Молдові, Володимир Зеленський оголосив про створення “коаліції Patriot-ів”. Нідерланди вже висловилися за те, щоб надати Україні більше таких систем протиповітряної оборони.

Найголовнішим питанням для Києва залишається подальше постачання зброї від західних партнерів, тож європейські лідери запевнили Україну в спільній підтримці. Навіть вірменський прем’єр Нікол Пашинян, який змушений контактувати з президентом РФ Володимиром Путіним, сказав іноземним ЗМІ, що Вірменія не є союзницею Росії у її війні проти України.

Саміт у Молдові: результати

Візит українського президента на саміт у Молдові тримали у секреті до останнього. 1 та 2 червня у країні цьогоріч оголосили вихідними, закрили повітряний простір над Молдовою.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель каже: така кількість представників різних країн європейської спільноти за кілька кілометрів від кордонів з Україною мала стати знаком для всього світу.

Під час виступу Володимир Зеленський зазначив: світ має побудувати захисний щит для всього континенту. Нині він має початися з території України.

Поки у нас не буде літаків, нам потрібно більше Patriot, ось і вся відповідь. Нам потрібна коаліція Patriot-ів, — наголосив президент України.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що країна планує закупити десятки танків Leopard-1 для постачання Україні. Також він додав, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні F-16.

Свою підтримку висловив й канцлер Німеччини Олаф Шольц. На саміті була представлена і Швейцарія, яка традиційно зберігала нейтралітет.

Чому Україні так необхідно отримати літаки F-16 та хто їх може надати, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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