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“Поки у нас не буде літаків, нам потрібно більше Patriot”: результати візиту Зеленського на саміт у Молдові

Олександр Мужичук 02 Червня 2023, 16:30
Зеленський
Фото: Сайт президента України

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