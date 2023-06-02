Война в Украине

“Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше Patriot”: результаты визита Зеленского на саммит в Молдове

Александр Мужичук 02 июня 2023, 16:30
Зеленский
Фото: Сайт президента Украины

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