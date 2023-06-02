“Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше Patriot”: результаты визита Зеленского на саммит в Молдове

Пока украинские военные воюют на фронте, наши дипломаты и президент продолжают разговаривать о больших и более спешных поставках оружия для контрнаступления.

На завершившемся в Молдове саммите Европейского политического сообщества Владимир Зеленский объявил о создании “коалиции Patriot-ов”. Нидерланды уже высказались за то, чтобы предоставить Украине больше таких систем противовоздушной обороны.

Самым главным вопросом для Киева остается дальнейшая поставка оружия от западных партнеров, поэтому европейские лидеры заверили Украину в совместной поддержке. Даже армянский премьер Никол Пашинян, вынужденный контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал иностранным СМИ, что Армения не является союзницей России в её войне против Украины.

Саммит в Молдове: результаты

Визит украинского президента на саммите в Молдове держали в секрете до последнего. 1 и 2 июня в стране объявили выходными, закрыли воздушное пространство над Молдовой.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель говорит: такое количество представителей разных стран европейского сообщества в нескольких километрах от границ с Украиной должно стать знаком для всего мира.

Во время выступления Владимир Зеленский отметил, что мир должен построить защитный щит для всего континента. Сейчас он должен начаться с территории Украины.

Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше Patriot, вот и весь ответ. Нам нужна коалиция Patriot-ов, — подчеркнул президент Украины.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что страна планирует закупить десятки танков Leopard-1 для снабжения Украины. Также он заявил, что Нидерланды рассматривают возможность предоставления Украине F-16.

Свою поддержку выразил и канцлер Германии Олаф Шольц. На саммите была представлена и Швейцария, традиционно сохранявшая нейтралитет.

Почему Украине необходимо получить самолеты F-16 и кто их может предоставить, мы писали в нашем другом материале.

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