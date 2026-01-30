Для тебя Война в Украине

Прямых договоренностей не было: Зеленский об энергетическом перемирии с РФ

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 января 2026, 10:18 2 мин.
зеленский
Фото Сайт президента Украины

