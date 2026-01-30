Прямых договоренностей не было: Зеленский об энергетическом перемирии с РФ

Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что если Россия не будет бить по украинской энергетике, Украина будет отвечать зеркально. Впрочем, цитирует его Укринформ, прямых договоренностей о перемирии в энергетике не было.

Зеленский об энергетическом перемирии

Комментируя установление энергетического перемирия на ближайшую неделю, Зеленский отметил, что этот вопрос был инициирован во время переговоров в Абу-Даби 23-24 января американской стороной.

Если сигнал американской стороны Россия услышала так же, как мы услышали, то мы наверняка будем иметь какой-то результат и сможем его оценить. Здесь нет никаких секретов. Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было.

Он отметил, что идея энергетического перемирия принадлежит американской стороне и лично президенту Дональду Трампу. Зеленский считает, что это возможность, а не договоренность.

— А будет это работать или не будет, и что будет работать, — я не могу вам пока сказать, — добавил глава государства.

Читать по теме Зеленский поддержал инициативу Трампа по энергетическому перемирию во время морозов Украинская сторона надеется на соблюдение перемирия во время сильных морозов.

Также у Украины нет никаких договоренностей о прекращении огня. Однако Украина будет придерживаться “зеркального отношения к таким шагам”.

— Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США.

Напомним, что в связи с интенсивными ударами России по Украине власти ввели чрезвычайное положение в энергетике. Мы объясняли, что это значит для граждан и бизнеса.

